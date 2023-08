Jawaban Soal Uji Kompetensi Pendidikan Pancasila Kelas 8 Bab 5 Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal uji kompetensi Pendidikan Pancasila Kelas 8 Bab 5 Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku Halaman 157.

Setiap soal yang ada dalam pembahasan sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Bertujuan untuk dapat dijadikan pembelajaran bagi para peserat didik.

Pastikan untuk mengikuti seluruh soal dengan seksama.

Jadikan kunci jawaban sebagai panduan setelah menjawab sendiri.

Untuk menjawabanya pastikan dengan membaca seluruh materi dengan seksama.

Uji Kompetensi Pendidikan Pancasila Kelas 8 Bab 5

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Amanat Presiden Sukarno pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 20 Mei 1965 adalah agar bangsa in imengenali diri, negara, pulau, dan tanah air. Makna penting dari amanat tersebut adalah ….

A. menunjukkan sikap menghargai dan mencintai Indonesia sebagai tanah air

B. memiliki semangat dan bekerja keras dalam membangun keluarga dan masyarakat

C. menjaga keutuhan negara dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa

D. menyusunstrategipertahananyangsesuaidengankondisigeograis egara

2. Perhatikan tabel berikut ini!

No. Kata Arti

1. Wawas Pandangan

2. Nesos Semenanjung

3. In dan terra Pulau

4. Antara Laut

5. Inter Di dalam

Berdasarkan tabel tersebut, asal istilah wawasan Nusantara yang tepat ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (2), (3), dan (5)

D. (2),(4),dan(5)

3. Tujuanwawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Berdasarkan pernyataan tersebut, kesatuan wilayah dalam konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud ….

A. satu kesatuan wilayah yang dihubungkan oleh lautan

B. wilayah yang terpisah antara satu sama lain

C. berpengaruh dalam pembangunan dan pertahanan negara

D. hanyadilihatdarisudutpandangkepentinganmasing-masingwilayah

4. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia

2) Penghayatan dan hakikat martabat bangsa

3) Kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional

4) Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional

6) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius

Pesan pokok yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (2), (3), dan (4)

C. (2), (4), dan (5)

D. (3), (4), dan (5)

5. WawasanNusantaramemilikiduadimensidalamkehidupanberbangsa dan bernegara, yaitu dimensi kewilayahan dan dimensi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penyataan tersebut, yang berhubungan

dengan dimensi kehidupan masyarakat adalah….

A. hubunganmasyarakatyangharmonisdalamkeanekaragaman

B. wilayah Indonesia yang tersebar di antara lautan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa

C. sikaptoleransi,persahabatan,gemarmenolongoranglain,sertasikap kerja sama

D. kondisi geograis, sosial budaya, dan kesejahteraan sebagai acuan perumusan wawasan Nusantara

6. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut diantara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Berdasarkan pernyataantersebut,apabilaIndonesiatidakmemilikiDeklarasiDjuanda, yang akan terjadi adalah ….

A. hanya penduduk asli Indonesia yang dapat memasuki wilayah tersebut

B. siapa pun bebas masuk wilayah meski mengancam kedaulatan negara

C. negara Indonesia kehilangan kedaulatan atas wilayah perairannya

D. keamanandankedaulatannegaradiperairantidakterpengaruh