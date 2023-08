Perdana, Gelaran bLU cRU Yamaha Sunday Race 2023 Digelar di Sirkuit Mandalika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) membuktikan konsistensinya dalam penyelenggaraan bLU cRU Yamaha Sunday Race yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 19-20 Agustus 2023.

Kompetisi balap khusus motorsport ini terbukti konsisten hadir sejak tahun 2015.

Musim 2023 ini menjadi spesial karena dihadirkan pada trek kebanggaan Tanah Air yang identik dengan balap MotoGP dan WorldSBK.

Konteks ini yang menjadi catatan sejarah tersendiri, bLU cRU Yamaha Sunday Race 2023 sebagai One Make Race pertama motorsport persembahan pabrikan YIMM yang digelar di Mandalika.

Antusiasme peserta dipastikan begitu tinggi, baik untuk pembalap profesional ataupun rekan-rekan komunitas.

Mereka ingin merasakan sensasi balapan di lintasan Mandalika yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia.

”Konsistensi Yamaha turut memajukan dunia racing Indonesia juga diperlihatkan dengan rutin mengadakan event balapan yang selalu digemari masyarakat. Bahkan di tahun 2023 ini merupakan sejarah perdana One Make Race motor sport yang digelar pabrikan Indonesia digelar di sirkuit Mandalika. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya seri pertama bLU cRU Yamaha Sunday Race yang diikuti oleh para pembalap profesional dan komunitas. Publik juga dapat merasakan kemeriahan event ini karena banyak aktivitas menarik yang disuguhkan oleh Yamaha. Bahkan kami juga memberikan program sales All New R15 Connected yang dapat dimanfaatkan apalagi bagi generasi muda, motor generasi terbaru R Series itu adalah motor impian mereka. Jangan sampai terlewatkan, jadi bagian keseruan bLU cRU Yamaha Sunday Race di sirkuit Mandalika ! Yamaha Extremely Max Semakin di Depan, Full Gaspoll !” ungkap Frengky Rusli, Asst. General Manager CS Division PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha bLU cRU telah menjadi wadah bagi komunitas sebagai bLU cRU Private Racer maupun pembalap profesional sebagai bLU cRU Pro Racer yang memiliki passion racing yang kuat di dunia Yamaha Sport dengan menggunakan line up sport Yamaha.

Semangat dan kegembiraan ini juga dimiliki oleh bLU cRU Fans yang datang menyaksikan balapan dan exhibition di event ini.

Adapun kelas-kelas yang akan dilombakan dalam seri pertama bLU cRU Yamaha Sunday Race 2023 Mandalika adalah Superstock 1000 cc dan Superstock 600 cc. Kemudian untuk sport 250 cc terdiri dari R25 Pro, R25 Comm Pro, R25 Comm A dan R25 Comm B.

Setelah itu untuk Sport 150 cc yang mencakup R15 Pro, R15 Idemitsu bLU cRU Junior Pro, R15 Comm A, R15 Comm B dan R15 Comm Beginner. Adapula kelas tambahan yang pertama kali dihadirkan yaitu MX King 150 Open dan Aerox 155 Community.

Kategori R15 Idemitsu Junior Pro merupakan kelas pembinaan yang terbukti pula menghasilkan pembalap muda potensial. Seperti Aldi Satya Mahendra yang saat ini tampil di balapan Eropa yaitu R3 bLU European Championship 2023, dan wildcard WorldSSP300 yang dimenanginya untuk race ke-2 di Ceko akhir Juli 2023 lalu. Juga ada Wahyu Nugroho di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 kelas AP250. Termasuk bintang muda Arai Agaska dan Felix PM juga jebolan kelas R15 Idemitsu Junior Pro.

Tim-tim profesional yang akan ambil bagian diantaranya Akai Jaya Racing Team, RRS Racing Team, Ziear The Strokes55 Racing Team, HDS Racing Team, Yamaha Global Ondolomon dan berbagai tim privateer.

Mereka sangat termotivasi untuk ikut serta dalam balapan yang sudah sangat populer dan legendaris ini.