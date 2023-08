Kapolres Singkawang Hadiri Pawai Karnaval Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kota Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kapolres Singkawang AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H hadiri Pawai Karnaval Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke - 78 Republik Indonesia Tahun 2023 di Kota Singkawang, Sabtu 19 Agustus 2023.

Titik Start di Lapangan Tarakan alamat Jl. Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Singkawang Drs. H. Sumastro, M.Si, Komandan Kodim 1202 Kota Singkawang Letkol Armed Ferdy Pongsamma Radja S.H., Pj. Sekda Kota Singkawang, Ketua Komisi I, II dan III DPRD Kota Singkawang, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Hadir juga Asisten Sekda Kota Singkawang, Inspektur Daerah Kota Singkawang, Sekretaris DPRD Kota Singkawang,Kepala Dinas/Badan/Satuan Kota Singkawang, Direktur RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, Kepala Kantor Kemenag Kota Singkawang, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kota Singkawang, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang,Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Singkawang, Ketua Majelis Seni Budaya Kota Singkawang dan Undangan lainnya.

• Seluruh Peserta Karnaval Semarak Merah Putih Khatulistiwa Sampai di Stadion SSA Pontianak

Dalam Sambutannya Pj. Walikota Singkawang Drs. H. Sumastro, M.Si, menuturkan, "Merdeka...Pagi ini kita berkumpul disini dengan seluruh elemen masyarakat Kota Singkawang dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 78, Didepan kita telah terbentang bendera merah putih dengan panjang 78 meter yang berarti melambangkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 tahun.

"Semangat persatuan dan kesatuan kemerdekaan Republik Indonesia harus kita aplikasikan sebaik mungkin karena inilah yang merupakan bagian dari esensi kita melaksanakan kegiatan ini untuk secara bersama - sama bergotong royong agar Kota Singkawang kedepan bisa lebih maju, Akhir kata saya ucapkan selamat berkarnaval mari kita junjung tinggi keamanan, ketertiban dan kondusifitas, kita ikuti arahan dan petunjuk yang sudah diberikan supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan aman dan lancar," pungkasnya.

Setelah Pj. Walikota Singkawang melepas rombongan pawai karnaval kemudian Pj. Walikota Singkawang beserta Tamu Undangan menuju Panggung Kehormatan yang berlokasi di Jl. Salam Diman samping (Dealer Yamaha House Kapuas Motor),

Untuk Rute yang dilalui peserta Karnaval, Peserta pejalan kaki dan Sepeda Hias Start : Lapangan Tarakan – Jl. Perwira - Jl. Pemuda – Jl. Kurau-Jl. Setia Budi - Jl. Selamat Karman - Jl. P. Diponegoro – Jl. Masjid – Jl. Mardeka - Finish di Mess Daerah Singkawang, Kemudian untuk Peserta Sepeda Motor dan Mobil Hias Setelah di Jl. P. Diponegoro lanjut ke arah U Turn Mahkota - Jl. P. Diponegoro - Finish : Jl. Yos Sudarso (Finish).

Untuk Jumlah peserta pawai karnaval Pejalan Kaki sebanyak 144 No Peserta (7.460 orang), Kemudian Sepeda Hias sebanyak 19 No peserta (362 unit Sepeda), Selanjutnya Sepeda Motor Hias Sebanyak 11 No peserta (146 unit Sepeda Motor), Selanjutnya Mobil Hias sebanyak 62 No Peserta (132 unit Mobil), Kemudian Drumband sebanyak 26 No peserta (1.119 orang) sehingga Total peserta sebanyak 262 No peserta, 8.579 orang dan 640 kendaraan.