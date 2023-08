Regenerasi Gennady Golovkin Lakukan Penyatuan Gelar Tinju Dunia

Kolase Janibek Alimkhanuly vs Vincenzo Gualtieri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara regenerasi Gennady Golovkin, yakni Janibek Alimkhanuly dijadwalkan segera naik ring.

Petinju yang berjuluk Qazaq Style itu akan melakukan penyatuan gelar atau Unifikasi menghadapi Vincenzo Gualtieri.

Vincenzo Gualtieri merupakan pemegang sabuk IBF kelas menengah.

Petinju asal Jerman itu mendapatkan sabuk IBF yang awalnya dipegang Gennady Golovkin saat menghadapi Esquiva Falcao.

Vincenzo Gualtieri yang tak terkalahkan menang angka dalam perebutan sabuk yang lowong itu.

Juri memberi Gualtieri kemenangan 117-109, 116-110 dan 116-110 atas Falcao.

Janibek Alimkhanuly sementara itu telah memegang sabuk WBO saat mengalahkan Danny Dignum pada 21 Mei 2022.

Ia juga sukses melakukan dua pertahanan menghadapi Denzel Bentley dan Steven Butler.

Dipertandingan terakhirnya Janibek Alimkhanuly tampil mengesankan dengan menang KO dironde kedua.

Petinju asal Kazakhstan ini telah berulang kali memanggil juara WBC Jermall Charlo yang sudah lama tidak aktif, juara WBA Erislandy Lara dan mantan juara WBO Demetrius Andrade.

Namun tidak ada jawaban dari tiga nama tersebut sehingga Vincenzo Gualtieri jadi pilihan.

Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly vs Vincenzo Gualtieri diagendakan tayang di Tv Online ESPN.

Duel keduanya diagendakan berlangsung 12 ronde pada 14 Oktober 2023.

Tale of The Tape Janibek Alimkhanuly vs Vincenzo Gualtieri