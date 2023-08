PT PLN NP UPDK Kapuas Gelar Rapat Kerja Semester 2 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas gelar Rapat Kerja (Raker) Semester 2 Tahun 2023, di Kantor PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas.

Rapat Kerja dengan tema “Energizing And Synchronizing The Transformation To Achieve The Best Performance” ini digelar pada Kamis (10/08/2023).

Manager UPDK Kapuas Bahtiar Wibisana dalam sambutannya berharap, rapat kerja yang diselenggarakan ini bisa mempertahankan, dan meningkatkan kinerja PT PLN NP UPDK Kapuas.

Melalui tema yang di usung disemester 2 tahun ini, dikatakan PLN NP UPDK Kapuas akan terus berkomitmen untuk selalu dapat meningkatkan performa kinerja unit pembangkit dalam menyuplai kelistrikan di Kalimantan Barat khususnya.

Caranya dengan bertransformasi menyelaraskan target dan disiplin eksekusi untuk mencapai kinerja terbaik.

• Gandeng Untan, PLN UID Kalbar Siap Berkolaborasi di Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Energi Bersih

"Untuk bisa mencapai target hingga akhir tahun 2023, seluruh satuan kerja PT PLN NP UPDK Kapuas harus bekerja lebih keras lagi agar dapat terus meingkatkan kinerja maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” ungkap Bahtiar.

PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas gelar Rapat Kerja (Raker) Semester 2 Tahun 2023, di Kantor PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Adapun Rapat Kerja yang dilaksanakan secara tatap muka dan dihadiri oleh masing-masing Manager Unit Layanan Pusat Listrik dan perwakilan antar bidang.

Ditambahkan, untuk meningkatkan Kinerja PT PLN NP UPDK Kapuas, setiap bidang dan unit layanan memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling mendukung satu sama lain.

• Komitmen Pelestarian Taman Hutan Lapak Jaru, PLN Jalin Kerja Sama dengan DLHKP Gunung Mas

“Terus tingkatkan sinergi dan kolaborasi antar bidang dan unit kerja serta bangun sinergi bersama stakeholder untuk bisa terus memperbaiki kinerja kedepannya,” tambahnya.

Pada kegiatan Raker tersebut, seluruh bidang dan unit layanan pusat listrik (ULPLTD Sei Raya, ULPLTDG Siantan, ULPLTD Sanggau dan Sintang, dan ULPLTD Ketapang) diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan ide dan aspirasi.

Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki kedepannya. Sehingga akan berdampak positif, baik dalam proses maupun hasil.

Raker di akhiri dengan penyerahan reward pencapaian kinerja terbaik kepada Unit Layanan Pusat Listrik dalam pencapaian kinerja terbaik semester 1 Tahun 2023. (*)