Usung Bring The Next Level, Laboratorium Klinik Pramita Gelar Employee Gathering 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Laboratorium Klinik Pramita menggelar Employee Gathering 2023 di Paradies - Q Waterpark Qubu Resort, Kubu Raya, Minggu 13 Agustus 2023.

Pramita menggandeng EO Tribun Pontianak dalam menyelanggarakan acara ini.

Ketua Panitia Chandra mengatakan Ketua Panitia Chandra mengatakan acara ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan semangat, kerja sama, kekompakan dan kekeluargaan antar karyawan.

"Serta memajukan dan memgembangkan perusahaan sesuai target yang diinginkan," ujar Chandra kepada Tribun.

Mengusung tema "Bring The Next Level", Employee Gathering berlangsung meriah.

Dikesempatan yang sama, Kepala Cabang Laboratorium Klinik Pramita Pontianak, Zulhipansa J Syahran Nasution memaknai tema yang diusung.

Kepala Cabang Laboratorium Klinik Pramita Pontianak, Zulhipansa J Syahran Nasution. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

"Bring The Next Level itulah tema Employee Gathering kita tahun ini. Tema ini lebih bermakna supaya di era sekarang ini, kita bisa menjalaninya dan dapat mengikuti perubahan zaman, melangkah ke next level ke lebih baik dalam hal pelayanan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa lebih cepat," terangnya.

"Harapannya kami hadir di Pontianak bisa menjadi laboratorium yang bisa memberikan diagnosa atau hasil laboratorium yang cepat, sehingga pasien segera mendapatkan terapi dari dokter sehingga tidak perlu waktu lama sehingga makin cepat makin penangannya," tambahnya.

Sebanyak 53 Karyawan mengikuti game dan challenge yang menguji kekompakan mereka.

Puluhan karyawan tersebut terbagi menjadi 6 tim.

Tiap tim dituntut untuk saling kerjasama dalam game yang diikuti seperti Teleskop Virus, Misteri Box, Share Molekul, Lab Truck Challange, Tank Qi, dan Misi Lab Escape.

Mereka terlihat kompak satu sama lain, dan saling bekerjasama untuk menyelesaikan challange setiap game dengan waktu yang tercepat.

Kemeriahan acara ini ditutup dengan pembagian doorprize kepada para karyawan yang beruntung.

Paket Merdeka

Merayakan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia kita tercinta, PRAMITA Lab memberikan penawaran istimewa bagi #sahabatpramita yaitu pemeriksaan senilai Rp 780 ribu untuk Paket Merdeka, berlaku mulai tanggal 03-31 Agustus 2023.

Untuk pemeriksaan lainnya diluar Paket Merdeka, Sahabat Pramita akan mendapatkan diskon 20 persen dengan syarat melakukan registrasi melalui PRAMITA MOBILE yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Promo ini berlaku di seluruh cabang PRAMITA di Indonesia.

Yuk, segera manfaatkan Promonya Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi layanan Whatsapp SAPA PRAMITA di nomor 0888 0305 7700. (*)