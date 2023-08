Kumpulan Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Ulangan Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 9 SMP/MTs semester 1 berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum dalam artikel ini untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar kemungkinan soal serupa akan keluar.

Ada beberapa soal yang dirangkum untuk meningkatkan kompetensimu.

Jawab terlebih dahulu soal-soal yang ada dan sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban diharapkan bisa membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 9.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 9 klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 9:

1. To respond the expression of prohibition, we can say …

A. thanks

B. so that

C. alright

D. in order to

Jawaban : c

2. Ani : “Where is Andi, Don? ….. I will borrow some money from him.

Doni :”Sorry, I don’t know where he is.”

A.I had to go to canteen

B. I have to meet him

C. What do you suggest?

D. What your plan?

Jawaban : b

Baca juga: Contoh Soal & Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs Ulangan Semester 1 Kurikulum Merdeka

3. We …. Have a driving license when we drive/ride a vehicle.

A. must

B. had to

C. have to

D. mustn’t