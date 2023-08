Grand Opening Amanda Brownies Kubu Raya, Dapatkan Promo Beli 3 Box Brownies Gratis 1 free

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kabupaten Kubu Raya dipilih menjadi Outlet cabang ke empat Amanda Brownies wilayah A8 di Kalimantan Barat.

Saat ini Amanda Brownies memiliki 4 cabang tersebar di Kalimantan Barat, yaitu Cabang Amanda Brownies Pontianak, Singkawang, Siantan dan Kubu Raya.

Amanda Brownies Kubu Raya sendiri telah soft Opening pada 15 Agustus 2023 dan Grand Opening (GO) pada 16 Agustus 2023.

Dihadiri langsung Manager Operational & Marketing Amanda Brownies Ho Bandung Endi Yunarso,

Outlet Amanda Brownies Kubu Raya merupakan jaringan outlet Amanda Brownies secara nasional adalah Outlet yang ke-122.

Amanda Brownies Kubu Raya akan memberikan spesial promo pada saat Grand Opening nanti pada 16 Agustus 2023.

Dimana ada promo beli 3 brownies varian apa saja akan diberikan free 1 Produk Brownies Original, selama 3 hari.

"Per harinya akan kami batasi hanya 100 customer pertama datang saja, dan para Undangan Corporate akan mendapatkan voucher buy One Get One, serta kita akan membagikan merchandise juga untuk beberapa customer yang sudah melakukan Transaksi Pembelian Di Outlet Amanda Brownies Kubu Raya serta di tanggal 17 Agustus Spesial Hari kemerdekaan seluruh Outlet Amanda Brownies akan memberikan spesial diskon 17 khusus pembelian brownies di outlet outlet amanda brownies," ujar Hendri Rahmawan, Area Supervisor Amanda Brownies Kalimantan Barat.

Grand Opening Amanda Brownies Kubu Raya, Rabu 16 Agustus 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Hendri menambahkan masih ada promo lainnya, yakni beli 3 box brownies gratis 1 free original dari tanggal 16 - 18 Agustus untuk 100 orang pertama.

Jam Operasional seluruh outlet Amanda Brownies wilayah Kalimantan barat, Buka outlet pukul 07.00 hingga pukul 21.00 WIB.

Seluruh outlet Amanda Brownies juga bisa dilakukan pemesanan secara Aplikasi online via Gofood, Grab Food, dan Shopee Food, serta Seluruh outlet Juga bisa melakukan pembayaran via kartu debit (cashless) dan Qris Shopee

Sejak berdiri pada tahun 2000 hingga saat ini, Amanda Brownies telah membuka cabang dan outlet di seluruh Indonesia mulai dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera hingga Kalimantan.

Ternyata tidak hanya outlet saja yang dibuka, Amanda Brownies wilayah Kalimantan Barat (A8) juga mendirikan pabrik produksi di kawasan pinggiran kota Pontianak.

Hal ini dilakukan demi memberikan kualitas produk terbaik dan sehat bagi para seluruh pelanggannya yang melakukan transaksi pembelian diseluruh Outlet Amanda Brownies Wilayah Kalimantan Barat.