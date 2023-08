Contoh Soal Lomba Cerdas Cermat 17 Agustus 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal lomba cerdas cermat yang dapat dijadikan pembelajaran.

Soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dipelajari.

Khusus bagi peserta yang hendak melaksanakan lomba cerdas cermat di momen 17 Agustus 2023 saat ini.

Tinggal pastikan saja, untuk dipelajari secara keseluruhan sebagai pembelajaran.

Sebanyak 100 soal cerdas cermat 17 Agustus 2023 sebagai panduan dalam belajar.

Soal Cerdas Cermat 17 Agustus 2023

1. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menghirup karbondioksida untuk bernapas. Zat apakah yang dihirup tumbuhan pada malam hari? Jawaban: Oksigen.

2. Sebutkan nama Ibukota dari negara Irak! Jawaban: Baghdad.

3. Selain kelelawar, hewan apakah yang mampu mengeluarkan suara ultrasonik? Jawaban: Lumba-lumba.

4. Karya yang isinya merupakan perjalanan dan kisah hidup seseorang dari lahir hingga meninggal disebut dengan ... Jawaban: Biografi.

5. Sebelum ditemukan uang, dahulu orang-orang melakukan transaksi dengan cara apa? Jawaban: Barter.

6. Terjemahkan dalam bahasa Inggris: Aku lapar dan aku ingin makan! Jawaban: I am hungry and I want to eat.

7. Alat ukur satuan panjang dengan skala terkecil 1 mm disebut ... Jawaban: Mistar atau penggaris

8. Alat ini juga berguna untuk mengukur diameter serta tebal sebuah benda, apakah itu? Jawaban: Jangka sorong