Jadwal Liga Champions 2023-2024 Rabu Ini Penentuan Tim Lolos Play Off

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal Liga Champions 2023 Rabu ini putaran ketiga babak kualifikasi.

Penentuan tim yang akan lolos ke babak play off akan ditentukan pada laga yang akan berlangsung Rabu 16 Agustus 2023.

Ada 12 tim nantinya yang akan bertandingan di babak play off dengan sistem home and away.

Leg pertama akan digelar pada 23 Agustus 2023.

Saat ini ada sejumlah tim yang berpotensi melaju ke babak play off.

Wakil Turki Galatasaray mempunyai peluang besar untuk melaju ke play off setelah kemenangan besar di leg pertama atas Olimpija Ljubljana wakil Slovenia.

Apalagi pada leg kedua nanti Galatasaray akan bertindak sebagai tuan rumah.

Jika berhasil lolos d babak play off Galatasaray akan berhadapan dengan pemenang antara Molde vs KÍ Klaksvik.

Selanjutnya ada raksasa Liga Belanda PSV yang berpotensi mengunci satu tempat di babak play off berkat kemenangan 4-1 atas Sturm wakil Austria di leg pertama.

Kemenangan tersebut sudah cukup menjadi modal PSV untuk bertandang ke markas Sturm.

Di babak play off sendiri sudah menunggu tim yang lolos langsung yakni Young Boys wakil Swiss dan Antwerp wakil Belgia.

Setelah babak play off tuntas maka akan didapat enam tim yang akan melengkapi 32 tim di babak fase grup.

Setelah itu baru akan digelar drawing 32 besar.

Jadwal Liga Champions Eropa 2023-2024 putaran ketiga babak kualifikasi