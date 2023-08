IM3 Luncurkan Kampanye Rayakan Kemerdekaanmu Dengan Freedom Internet

Dok/Indosat

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Ritesh Kumar Singh bersama Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti , EVP Head of Marketing IM3 Alistair David Johnston, SVP-Head of Brand Mgt. & Strategy IM3 Fahroni Arifin saat peluncuran Kampanye “Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet” di Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023.