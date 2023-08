15 Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 3 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI.

Ada beberapa contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Pahami dengan seksama setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3.

Soal Bahasa Inggris Kelas 3:

1. “Garasi” in English is …

a. Living room

b. Garage

c. Bathroom

d. Kitchen

Jawaban: B

2. “I see sunset in the evening.”

Please translate the sentence in Indonesia!

a. Aku melihat hewan di kebun binatang

b. Aku mendengarkan musik

c. Aku sarapan di pagi hari

d. Aku melihat matahari terbenam di sore hari