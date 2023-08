Persiba Balikpapan Bersiap Hadapi Liga 2, Slot Asing Dari Brasil dan Iran Sudah Lengkap Hadir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu lagi kontestan Liga 2 yang telah siap mengarungi Liga 2 2023/2024.

Dimana slot pemain asing sebanyak dua orang telah lengkap.

Dia adalah kontestan Liga 2 asal Pulau Kalimantan Timur yakni Persiba Balikpapan.

Diketahui ada dua nama yang diperkenalkan pekan lalu.

Pemain tersebut masing-masing dari Brasil dan Iran.

Pemain yang didatangkan berposisi sebagai striker dan gelandang bertahan.

Tentunya itu memang sesuai dengan kebutuhan tim pelatih Persiba Balikpapan.

Untuk posisi striker ditempati oleh Luiz Junior dari Brasil.

Sedangkan gelandang dihuni oleh Ali Nouri Zangir dari Iran.

"Another new goal getter from Brasil to Balikpapan, Luiz Junior," tulis Persiba saat perkenalkan striker asingnya.

"A new chapter begins to a prince," tambah klub berjuluk Beruang Madu ini.

Sebagai informasi, Luiz Junior merupakan pemain berusia 33 tahun.

Dia pernah bela Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2007 lalu.

Striker bertinggi 181 cm ini sejatinya bukan nama baru di sepak bola Indonesia.