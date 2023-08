Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 5 Ulangan UTS Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 5 SD/MI semester 1.

Ada sejumlah soal yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Sandingkan setiap pertanyaanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Ingat soal-soal yang ada hanya sebagai bahan belajar.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5:

1. Kalimantan is in the . . . of Papua.

A. west C. north

B. east D. south

Jawaban : A

2. The sign mean untuk dijual is....

A. for sale C. toilet

B. discount D. for rent

Jawaban : A

3. The sign mean rumah makan is ……

A. dinning room C. airport

B. waiting room D. restaurant