Latihan Soal Agama Islam Kelas 5 Ulangan UTS Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Agama Islam kelas 5 SD/MI.

Ada beberapa soal yang dirangkum dalam artikel ini untuk meningkatkan kompetensimu.

Berikan jawabanmu untuk meningkatkan kompetensimu.

Carilah berbagai referensi untuk mengasah kemampuanmu.

Selain soal Agama Islam dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Soal PAI Kelas 5:

1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ….

a. Sulaiman AS

b. Nuh AS

c. Isa AS

d. Musa AS

Jawaban :c

2. Kitab Zabur yang diturunkan kepada berisi kumpulan dari Mazmur, yaitu nyanyian-nyanyian yang berisi ….

a. Kalimat tauhid

b. Pujian dan Doa

c. Syariat agama

d. Panduan Salat

Jawaban : b

3. Nama lain Al-Qur’an adalah Al-Huda yang berarti ….

a. Pembeda

b. Pembuka

c. Pengingat

d. Petunjuk

Jawaban : d