Brimob Go To School di SMPN 5 Pontianak, Tanamkan Jiwa Pancasila Kepada Siswa dan Siswi

Satbrimob Polda Kalbar kembali melaksanakan kegiatan Brimob Go To School disalah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota Pontianak. Senin 7 Agustus 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Demi menciptakan generasi penerus bangsa yang mengerti akan makna Pacasila Satbrimob Polda Kalbar kembali melaksanakan kegiatan Brimob Go To School di SMPN 5 Pontianak yang berada di Jl. Hasanuddin No. 14, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianakn Barat, Kota Pontianak, Senin 7 Agustus 2023.

Kegiatan Brimob Go To School yang dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Kalbar pada hari ini diawali dengan melaksanakan upacara bendera kemudian dilanjutkan dengan mengedukasi para murid tentang makna dari Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila memang penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini dengan tujuan agar mereka dewasa nanti mereka sudah terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dikegiatan Brimob Go To School hari ini personel Satbrimob Polda Kalbar juga menjelaskan makna-makna yang terkandung ditiap-tiap sila seperti pada sila pertama berupa cinta kasih, menjaga toleransi dan saling menghormati perbedaan kepercayaan.

Kemudian sila kedua yaitu setara atau memperlakukan orang lain atau sesama dengan adil dan manusiawi.

Sila ketiga yaitu harmoni atau mengutamakan kepentingan Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sila keempat yaitu demokratis atau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berekspresi serta berpendapat kemudian yang terakhir sila kelima yang mengajarkan kita tentang gotong royong.

Selain mengedukasi kepada para siswa tentang makna Pancasila dikegiatan Brimob Go To School kali ini personel juga memberikan edukasi kepada para murid tentang kenakalan remaja yang belakangan ini sangat meresahkan Masyarakat banyak.

Disini personel Satbrimob Polda Kalbar menjelaskan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari kenakalan remaja kepada para murid seperti contohnya bisa merugikan diri mereka pribadi maupun orang lain.

Dikegiatan Brimob Go To School ini personel Satbrimob Polda Kalbar juga meminta untuk para murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dikeseharian mereka.

Ipda Ambar Rismanto Selaku perwira penanggung jawab dikegiatan Brimob Go To School kali ini juga meminta kepada para guru untuk selalu mengawasi pergaulan para murid selama mereka berada di sekolah serta mengajarkan nilai-nilai Pancasila dilingkungan sekolah agar para murid terbiasa serta secara tidak langsung para guru menciptakan generasi penerus bangsa yang mengerti akan makna dari Pancasila.