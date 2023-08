Siapa Noah Darvich? Talenta Top Jerman yang OTW ke Barcelona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut profil singkat Noah Darvich, satu diantara talenta top Jerman yang dikabarkan segera merapat ke Barcelona.

Hal tersebut kali pertama dibeberkan oleh jurnalis pakar transfer pemain Sepakbola, Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya.

Fabrizio Romano pun mengungkapkan jika pemain berusia 16 tahun itu sedang On The Way (OTW) ke tim yang dilatih Xavi Hernandez.

Kemampuan dan pencapaian dari Noah Darvich jadi satu diantara Barcelona melirik pemain muda tersebut.

"EXCLUSIF: Barcelona akan merekrut talenta top Jerman kelahiran 2006 Noah Darvich

Dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di posisinya, meskipun berusia 16 tahun dia sudah berada di tim SC Freiburg.

Kesepakatan sedang diselesaikan karena Barça ingin dia menjadi bagian dari proyek lini tengah saat ini dan masa depan.

Dia menjadi salah satu pemain terbaik di Euro U17.

…kejutan untuk Barça dan Here We Go," tulis Fabrizio Romano.

Melansir dari transfermarkt, Noah Darvich belum mempunyai Harga Pasaran.

Noah Darvich sendiir tercatat telah bergabung ke Freiburg pada tahun 2017 dimulai dengan tim junior.

Pria kelahiran 25 September 2006 itu sendiri resmi masuk skuad utama Freiburg pada tahun 2023 ini.

Profil Noah Darvich

Tumbuh di Bad Krozingen Noah Darvich menjalani akademi pemuda SC Freiburg.