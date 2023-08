Jam Tayang Voli SEA VLeague 2023 Womens Live Moji TV Hari Ini Indonesia vs Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah jam pertandingan lengkap siaran langsung SEA V League 2023 Jumat 4 Agustus 2023.

Dua partai akan tersaji di hari pertama SEA Vleague 2023 putri hari ini yang akan berlangsung diVietnam .

Partai pertama ada duel timnas putri Indonesia vs Thailand dan tuan rumah Vietnam kontra Filipina.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi sang juara bertahan di pertandingan pertama.

Ujian berat tentunya bagi Timnas voli Indonesia yang diwakili Bandung BJB Tandamata.

Namun Timnas voli putri Indonesia bukan tidak memiliki peluang mengalahkan Thailand yang telah menjadi satu di antara kekuatan di Asia bahkan dunia.

Baca juga: Resmi ! Susunan Pemain Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand Hari Ini SEA V League 2023

Pelatih Thailand Danai Sriwacharamaytakul memastikan timnya akan mengandalkan para pemain yang berlaga pada ajang VNL 2023.

Nama-nama seperti Chatchu-on Moksri, Pornpun Guedpard, hingga Pimpichaya Kokram menghiasi skuad untuk SEA V League 2023 ini.

Dengan kekuatan hampir 80 persen jebolan VNL membuat Thailand kian solid dan mantap menghadapi Indonesia di laga pertama.

Di sisi lain, tim Merah-putih akan menyertakan pemain-pemain muda pada ajang SEA V League 2023.

Selain laga antara Indonesia dan Thailand, hari pertama SEA V League 2023 juga akan menghadirkan pertandingan tuan rumah Vietnam melawan Filipina.

Penggemar voli di tanah air dapat menyaksikan pertandingan Sea V League live Moji TV dan streaming vidio.

Baca juga: Jadwal Voli Putri SEA V League 2023 Lengkap Jam Tayang Indonesia vs Thailand



Susunan Pemain

Indonesia

4. Arneta Putri Amelian - Setter

5. Mediol Stiovany Yoku - Outside hitter

2. Ratri Wulandari - Opposite

7. Nandita Ayu Salsabila - Libero

9. Salsabila Dara Putri - Outside hitter

10. Agustina Wulandhari - Middle blocker

11. Shella Bernadetha - Middle blocker

14. Dita Azizah - Libero

15. Hanny Budiarti - Opposite

16. Tiara Ariance Ratna Sanger - Setter

17. Wilda Siti Nur Fadilah - Middle blocker (K)

21. Aulia Suci Nufadila - Outside hitter

22. Myrasuci Indriani - Middle blocker

23. Alya Anastasia - Opposite

Baca juga: Jadwal Voli AVC Asian Championship 2023 Putra Lengkap Tim-Tim Peserta

Berikut jadwal lengkap SEA V League 2023, Sabtu (4/8/2023)

- Pukul 16.00 WIB Indonesia vs Thailand

- Pukul 19.00 WIB Vietnam vs Filipina