Berbohong ke Publik, Michelle Ashley Minta Maaf atas Pengakuannya Demi Pinkan Mambo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Setelah kasus pelecehan yang dialami Michelle Ashley ter-up di media, dirinya mengungkap banyak kejahatan yang dilakukan ayah tirinya.

Putri Pinkan Mambo tiba-tiba minta maaf setelah wara-wiri di berbagai podcast menceritakan pelecehan yang dialaminya selama ini.

Permintaan maaf Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo itu dilakukan saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Close The Door di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Jumat 4 Agustus 2023.

"Aku minta maaf ke semua netizen, aku sudah bohongin kalian," kata Michelle Ashley.

Namun, yang diakui Michelle Ashley sebagai kebohongan bukanlah soal pelecehan seksual, melainkan tentang dia yang menjalani homeschooling.

"Aku bohong tentang aku klarifikasi soal homeschooling tapi ternyata itu ngga benar," kata dara 17 tahun itu.

Michelle Ashley menyebut kebohongan itu dia lakukan agar tak menjatuhkan sang mama, Pinkan Mambo.

"Di situ aku nggak mau jatuhin mamiku," katanya.

Putri Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandy Sanjaya itupun meminta maaf soal kebohongan yang sudah dia lakukan.

"Aku minta maaf kepada semua orang tentang itu," katanya.

"Iya aku bohong soal homeschooling dan maaf banget, aku mencoba hargai mamiku," tutup Michelle Ashley.

Seperti diketahui, Michelle Ashley belakangan ini menceritakan pahitnya pelecehan seksual yang dia terima dari suami Pinkan Mambo, Steve Wantania.

Ketika ditanya terkait sekolah, Michelle Ashley memang mengaku dia menjalani homeschooling.

Deddy Corbuzier pun kembali bertanya, bukan masalah uang?

“I don't know about that (Saya tidak tahu tentang itu), karena masih tidak cerita banyak hal," jawabnya.

"Karena jangka waktu kejadian itu (Pelecehan Seksual) gak lama. Sejak masalah ini keluargaku jadi berantakan dan akhirnya mungkin tidak ada kesempatan untuk Mamih untuk urusan sekolah," lanjutnya.

