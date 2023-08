Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 24 - 25 Novel Perjalanan Tokoh

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA - Soal Kurikulum Merdeka Halaman 24 - 25 Novel Perjalanan Tokoh.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah pembahasan soal dan jawaban pelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA / SMK / MA haklaman 24 – 25 pada kurikulum merdeka belajar.

Materi soal yang dibahas adalah halaman 25 tentang bagian G Jurnal Membaca Bab 1 Mengungkap Fakta Alam Secara Objektif pada kurikulum merdeka belajar.

Untuk soal dan jawaban yang dibahas dapat dijadikan bahan belajar dan referensi pembelajaran siswa.

Adapun materi materi pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka Kelas 10 SMA terdiri dari 6 Bab diantaranya Bab 1 Mengungkap Fakta Alam Secara Objektif, Bab 2 Mengungkapkan Kritik Lewat Senyuman, Bab 3 Rangkuman BAB 3 Menyusuri NIlai Dalam Cerita Lintas Zaman, Bab 4 Belajar Menjadi Negosiator Ulung, Bab 5 Memetik Keteladanan Dari Biografi Pahlawan, dan Bab 6 Berkarya dan Berekspresi Melalui Puisi.

Selengkapnya soal dan jawaban pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA / SMK / MA pada kurikulum merdeka belajar halaman 24 – 25 Bab 1 Mengungkap Fakta Alam Secara Objektif pada kurikulum merdeka belajar serta beberapa sumber:

Beberapa novel di bawah ini menceritakan tentang perjalanan tokoh ke suatu tempat.

Laporan hasil observasimu dapat saja diubah menjadi cerita seperti yang ada di novel-novel berikut:

1. Perjalanan ke Atap Dunia karya Daniel Mahendra

2. The Naked Traveller karya Trinity

3. 5 cm karya Donny Dhirgantoro

4. Rengganis: Altitude 3088 karya Azzura Dayana

Meskipun novel tergolong ke dalam cerita fiksi, beberapa hal dalam cerita dapat juga bersifat faktual. Hal yang bersifat faktual dalam novel biasanya muncul saat cerita diangkat dari sebuah peristiwa sejarah atau mengambil latar yang berkaitan dengan sebuah tempat yang benar-benar ada.

Jika kalian memiliki novel tersebut, pilihlah salah satu novel untuk dibaca. Kalian juga dapat membaca novel lain yang kalian miliki atau pinjam dari perpustakaan. Lalu, carilah hal-hal yang menurut kalian merupakan fakta dan opini dalam cerita tersebut.

Isilah tabel berikut setelah kalian membaca novelnya.

