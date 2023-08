Jadwal Voli Putri SEA V League 2023 Lengkap Jam Tayang Indonesia vs Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal lengkap jam tayang pertandingan tim voli putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 Jumat 4 Agustus 2023.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi laga berat di pertandingan pembuka SEA V League 2023 seri Vietnam.

Thailand akan menjadi lawan pembuka di mana pertandingan akan dimulai pukul 16.00 WIB live Moji TV dan setreaming di vidio.

Thailand bakal diperkuat komposisi pemain terbaiknya apalagi Thailand baru saja bermain di kompetisi elite VNL putri 2023.

Dengan skuad terbaiknya tentunya Thailand tetap menjadi tim favorit untuk mempertahankan gelar juara.

Seperti diketahui Thailand menjadi tim satu-satunya yang berhasil menjaurai dua edisi terakhir SEA V League 2023 putri.

Sementara itu timnas voli putri Indonesia yang diwakili oleh klub Bandung BJB Tandamata dipastikan tanpa Megawati Hangestri.

Mega berkarir di liga Korea Selatan dan dipastikan absen di SEA V League 2023 edisi kali ini.

Namun tentunya para pemain Indonesia akan mengusung misi kejutan kali ini.

Susunan pemain Indonesia

1. Wilda Siti Nur Fadilah - Jawa Barat (Middle blocker)

2. Agustina Wulandhari - Jawa Barat (Middle blocker)

3. Myrasuci Indriani - Jawa Barat (Middle blocker)

4. Tyara Ariance Ratna Sanger - Jawa Barat (Setter)

5. Ratri Wulandari - Jawa Barat (Opposite)

6. Salsabila Dara Putri - Jawa Barat (Outside hitter)

7. Aulia Suci Nufadila - Jawa Barat (Outside hitter)

8. Dya Hawa Nur Fitria - DIY (Libero)

9. Alya Anastasia - Jawa Barat (Opposite)

10. Shella Bernadetha - Jawa Barat (Middle blocker)

11. Hanny Budiarti - DKI Jaya (Opposite)

12. Dita Azizah - DKI Jaya (Libero)

13. Nandita Ayu Salsabila - DKI Jaya (Outside hitter)

14. Azzahra Dwi Febyana - DKI Jaya (Outside hitter)

15. Arneta Putri Amelian - Jawa Timur (Setter)

16. Mediol Stiovany Yoku - Jawa Timur (Outside hitter)

Susunan pemain Thailand

Setter

1. Pornphan Kerdprach

2. Sirima Manakit