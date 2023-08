Daftar Tim Lolos ke Ronde 3 Kualifikasi Liga Champions 2023-2024, Lengkap dengan Jadwal Drawing!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini update terbaru Liga Champions 2023-2024.

Saat ini para kontestan Liga Champions sedang berebut tiket untuk melaju ke babak fasegrup Liga Champions 2023-2023.

Adapun drawing Liga Champions 2023-2024 untuk fase grup dijadwalkan pada Kamis 31 Agustus 2023.

Drawing tersebut dilakukan di Grimaldi Forum, Monaco pada pukul 18.00 WIB.

Pada drawing UCL 2023-2024, total 32 tim akan dibagi ke dalam empat pot.

Namun saat ini total sudah ada 26 tim yang lolos secara otomatis.

Secara keseluruhan, ada total 49 tim yang bermain di babak kualifikasi Liga Champions.

Ada tim-tim yang harus berjuang mulai babak pertama kualifikasi, ada pula yang langsung menunggu di babak play-off.

Jalur kualifikasi Liga Champions cukup panjang.

Dimulai dari first qualifying round, second qualifying round, third qualifying round, dan akhirnya play-off round.

Nah saat ini kompetisi memasuki kualifikasi ronde kedua.

Ada 9 tim otomatis lolos yang menyambut kedatangan 15 tim pemenang kualifikasi ronde satu.

Daftar Tim Lolos Third Qualifying Round

Berikut daftar tim lolos Kualifikasi Liga Champions ronde tiga dan drawing pertandingan selengkapnya: