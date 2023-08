GM Hotel Mercure dan Ibis Pontianak: I Wish Only The Best for Tribun Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Pontianak hari ini genap berusia 15 tahun, pada Selasa 1 Agustus 2023.

Pada perayaan HUT 15 Tribun Pontianak ini mengangkat tema Media Of The Future.

Pada moment spesial tersebut, GM Mercure & Ibis Pontianak City Center Pontianak, Ricky Coen Arifin bersama jajaran mengunjungi Kantor Tribun Pontianak yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam No 24 A.

Ricky mengatakan, sejak lama dirinya bersama Tribun sudah menjalin relasi yang baik, bahkan saat masih memimpin di Surabaya.

"Saya dengan Tribun relasinya sudah lama, di Surabaya juga dengan Tribun dekat sekali dan di Pontianak ini ternyata bertemu Tribun juga," katanya.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Tribun Pontianak.

"Tentunya I Wish Only The Best for Tribun Pontianak. Karena saat ini berita-berita Tribun itu paling cepat dan sangat cepat menurut saya," katanya.

"Semoga Tribun Pontianak bisa menjadi yang terbaik dan selalu yang terbaik dalam memberikan berita kepada masyarakat dan bisa menjadi support bagi daerah-daerah mengenai berita," tutupnya. (*)

