Sempat Pesimis Ikut Ajang Lomba Lari 100 Meter, Cinta Laura Keluar Sebagai Pemenang !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sosok multitalent memang melekat di Cinta Laura.

Dirinya memiliki banyak bakat dan kreatifitas sebagai anak muda yang berbakat.

Meski terkenal di bidang entertaiment, Cinta Laura juga tak mau ketinggalan pendidikan dalam mengubah pola pikirnya.

Hingga kini, banyak warganet yang selalu mendukung kegiatan positif yang selalu dibagikan oleh Cinta Laura.

Sebagai penyanyi dan aktris, Cinta Laura baru saja menang dalam ajang lomba lari 100 meter.

Kegiatan tersebut dalam Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia (TOSI) 2023.

Ia berhasil memenangkan pertandingan atletik cabang lari 100 tersebut dengan bangga.

Pasalnya, diketahui bahwa Cinta Laura mengalahkan lima artis wanita yang juga mengikuti ajang lomba lari 100 meter tersebut.

Diantaranya adalah, Fanny Ghassani, Maria Selena, Fuji, Aqeela Calista, dan Maria Vania.

Cinta Laura pun berhasil sampai di garis finish urutan pertama, Meski start dibaris akhir.

Dalam pertandingan yang digelar di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 30 Juli 2023 Cinta Laura pun berhasil sampai di garis finish urutan pertama, Meski start dibaris akhir.

"Dan i’m so happy i want, aku kompetitif, kalau sampai hari ini kalah aku yakin bakal marah. Jadi thank god, menang karena memang enggak terima kalau kalah," kata Cinta Laura usai pertandingan.

Cinta menegaskan dirinya adalah wanita ambisius dan punya jiwa kompetitif yang tinggi, sehingga ia sangat yakin mengikuti lomba lari ini.

"Memang aku punya kepercayaan diri yang tinggi buat menang. Cuma aku engga mau sombong, karena artis yang ikut sudah mempersiapkan dirinya dengan matang.