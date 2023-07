Personel Polres Singkawang Lakukan Pengamanan Kegiatan Runtastic 5 K di Jalan Alianyang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Personel Polres Singkawang lakukan kegiatan pengamanan kegiatan Runtastic 5 K, dengan diawali Apel persiapan pengamanan kegiatan Runtastic 5 K bertempat di Halaman Depan Singkawang Grand Mall Jl. Alianyang Kota Singkawang, Sabtu 29 Juli 2023.

Dalam kegiatan Apel Persiapan Pengamanan dipimpin oleh Akp J. Sihombing selaku KSB Binops Bag Ops Polres Singkawang, Untuk Perlibatan personel pengamanan sesuai dengan sprint Kapolres Singkawang Nomor: Sprin/1565/VII/OPS.4.5./2023, tanggal 27 Juli 2023 sebanyak 39 Personil

Dalam kegiatan Runtastic 5 K tersebut dihadiri oleh PJ. Walikota Singkawang, Drs. Sumastro M.Si., Wadanrindam XII / Tpr, Kolonel Inf Uchi Cembayong S.I.P., Kapolres Singkawang, Akbp Arwin Amrih Wientama S.H.,S.I.K.,M.H., Kasbrig 19 / Kh, Letkol Inf Setyo Budiono S.H.,M.Tr( Han ), Danyon Brimob B Pelopor Kota Singkawang, Kompol Efadhoni Lilik Pamungkas S.H.,S.I.K., Kadis Parpora Kota Singkawang, Drs. Heri, Ketua Koni Kota Singkawang, Management Singkawang Grand Mall dan Undangan lainnya.

Dalam Rangkaian kegiatan Runtastic 5K diawali dengan MC Opening, Drumband, Sambutan dan pelepasan peserta Runtastic, Start Run, Zumba, MC On Stage, Rey Tayo, Pembagian Hadiah, Pembagian Doorprize, DNA Band, MC On Stage Clossing dan Music Child Out.

"Dalam sambutannya Management SGM, Sdri Ririn menuturkan, "Setelah lama pandemi covid19 dikota singkawang sekarang saatnya kita meramaikan kota singkawang kembali dengan adanya ev