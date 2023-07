FC Bekasi City Jelang Liga 2 Sudah Lengkapi Kuota Asing, Teranyar Gelandang Terbaik Liga Mongolia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - FC Bekasi City merupakan kontestan Liga 2 2023/2024 yang sudah komplit untuk pemain asing.

Klub kontestan Liga 2 2023/2024 saat ini diperbolehkan mengunakan dua jasa pemain asing.

Dengan aturan satu pemain asing Asia, dan satu pemain asing bebas.

Saat ini FC Bekasi City resmi menggaet pemain asing kedua.

Yakni pemain asal Jepang bernama Akihiro Suzuki yang digaet FC Bekasi.

• UPDATE Skuad Persela Lamongan Kuota Pemain Asing Sudah Masuk Untuk Liga 2 2023/2024

Sebelumnya FC Bekasi sudah menggaet pemain asing Ezechiel Ndouasel.

Pemain ini pernah memperkuat Persib Bandung dan Bhayangkara FC.

Maka Ezechiel akan memiliki partner musim depan.

Bermain bersama pemain asal Jepang tersebut.

Siapa Akihiro Suzuki yang resmi diperkenalkan FC Bekasi City?

Dikutip dari laman Instagram FC Bekasi.

Klub tersebut masih merahasiakan sosok pemain itu.

Namun belakangan pemain asing tersebut terungkap.

"GUESS WHO? ANYONE KNOWS? SEE U #BermainDenganHati," tulis Insagram @fcbekasi pada Minggu 30 Juli 2023.

• Sriwijaya FC Matangkan Skuad Bersiap Mengarungi Liga 2, Segera Tour Jakarta Lakoni Uji Tanding