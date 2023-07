Jemaah Haji Mempawah Kloter 26 Tiba di Batam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sebanyak 172 orang jemaah Haji asal Kabupaten Mempawah telah tiba di Asrama Haji Batam, pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 00.45 WIB.

172 orang tersebut terdiri dari 171 orang jemaah Haji dan satu orang Petugas Haji Mempawah KH Tusirana Rasyid yang juga merupakan Ketua MUI Kabupaten Mempawah.

Kasi PHU Kemenag Mempawah Mulyadi menyampaikan kondisi 172 orang jemaah Haji asal Mempawah yang telah pulang ke tanah air.

"Alhamdulillah dinihari tadi acara penyambutan jemaah Haji Kalbar khususnya juga jemaah Haji Mempawah dilakukan di Asrama Haji Batam, disambut langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan," ujar Mulyadi kepada TribunPontianak.co.id, Jumat 28 Juli 2023 pagi.

Setelah prosesi penyambutan jemaah Haji di Asrama Haji Batam, para jemaah Haji Kloter 26 selanjutnya istirahat sebelum keberangkatan pulang ke Kalimantan Barat.

"Insyaallah nanti ada dua kali penerbangan untuk kloter 26 terdiri dari jemaah Haji Mempawah, Singkawang dan Pontianak. Penerbangan pertama take off sekira pukul 12.00 WIB dan penyambutan di Hotel Orchard Pontianak pukul 14.15 WIB. Setelah itu penerbangan kedua take off pukul 16.00 WIB dan dilakukan penyambutan di Hotel Orchard Pontianak pukul 18.15 WIB," jelas Mulyadi.

Setalah acara penyambutan kata Mulyadi maka jemaah Haji asal Mempawah akan lanjut pulang ke Mempawah.

"Kemungkinan yang penerbangan pertama menjelang atau sesudah Maghrib nanti sudah tiba di Mempawah, dan yang penerbangan kedua mungkin tengah malam baru sampai di Mempawah," jelas Mulyadi.

Selain itu Mulyadi menyampaikan jemaah Haji Mempawah masih ada lima orang yang berada di Madinah, yang direncanakan akan pulang dengan kloter 33 pada 1 Agustus 2023.

"Jemaah Haji kita masih ada 5 orang yang di Madinah, yang kemaren berangkat menggunakan jalur kuota tambahan di kloter 33. Dari 5 orang tersebut satu diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit Mekkah Medical Centre, dan semoga bisa cepat sembuh dan bisa pulang dengan jemaah kloter 33," ujar Mulyadi.

