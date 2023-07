Polres Singkawang Menggelar Rapat Monev Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2023

Kegiatan rapat Monev Akuntabilitas kinerja dan anggaran Polres Singkawang sampai dengan Semester I Tahun 2023, bertempat di Aula Sarja Arya Racana Polres Singkawang Jl. Firdaus H. Rais II No. 98 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Rabu 26 Juli 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang laksanakan rapat Monev Akuntabilitas kinerja dan anggaran Polres Singkawang sampai dengan semester I Tahun 2023, di Aula Sarja Arya Racana Polres Singkawang Jl. Firdaus H. Rais II No. 98 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Rabu 26 Juli 2023.

Dalam Kegiatan rapat Monev tersebut dihadiri oleh Wakapolres Singkawang, Kasubbagdalprogar Bagren, Kasubbagstrajemen dan RB Bagren, Ps. Paursubbagdalprogar Bagren, Para Kabag, Para Kasat, Para Kasi, Para Kapolsek, Para Paurmin, Kaurmin, Kasium dan Operator

Kapolres Singkawang melalui Wakapolres Singkawang KOMPOL Indra Asrianto,S.I.K., M.A.P. dalam sambutannya mengucapjan terimakasih yang telah hadir dalam kegiatan di siang hari ini.

"Kegiatan ini mari dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sebagai sarana informasi, sarana perbaikan serta sebagai upaya untuk peningkatan nilai kinerja Anggaran Polres Singkawang," jelasnya.

"Setelah ini lakukan evaluasi untuk menggenjot penyerapan anggaran masing-masing Subsatker perhatikan output dan target kegiatan agar nilai IKPA bagus, gunakan anggaran secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, wajar dan layak," tambahnya.

"Agar masing-masing kasubsatker memonitor dan mengontrol RPD yang telah dibuat sehingga RPD sesuai dengan realisasi setiap bulannya, Dan jukrah pengajuan anggaran (Tor Rab) yang telah di bikin Bagren agar di pedomani dan dilaksanakan, supaya tidak ada keterlambatan dalam penyerapan anggaran," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Kabagren Polres Singkawang KOMPOL Laelan Sukur dalam paparannya menuturkan, " Pertama Tentang bidang program, Dilingkungan polres Singkawang terdapat 2 survey yaitu survey kepuasan masyarakat atau SKM secara online dan E-Survey melalui aplikasi EPZI, diharapkan pimpinan Satker mengawasi pelaksanaan survey (SPKT, SKCK, Satpas dan Samsat) mengingat harus tercapai 100 responden.

"Kemudian pada bidang Anggaran, menyampaikan LRA per program, per belanja dan per subsatker s.d. 30 Juni berdasarkan aplikasi OM SPAN, ada empat subsatker yang telah melakukan penyerapan diatas target minimum yang telah ditentukan (50%) yaitu Satbinmas, Satintelkam, Sium dan Bag SDM;

"Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain tentang, Rendahnya nilai IKPA satker salah satu penyebabnya adalah acuan TOR RAB Harwat kendaraan yang masuk ke Sikeu belum dilengkapi dengan BAPP dan BASTP, sehingga siku tidak dapat dibuatkan GU ke KPPN;

"Perhatikan output/vol/target yang ada di RKA untuk mendukung nilai EKA Satker, melakukan pemetaan anggaran dengan fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dioptimalkan pada TW. I s.d. III dan apabila mengalami kendala dalam penyerapan anggaran dapat melakukan revisi RPD dan DIPA antar program/Satker/POK (1 kali dalam 1 TW);

"Kasubsatker selaku pengguna anggaran untuk mematuhi RPD yang sudah disusun sesuai target diatas sehingga kegiatan rutin T.A. 2023 dapat diserap maksimal, Pungkasnya. (Cs)

Aksi Bergizi Di Sekolah

Kasat Binmas Polres Singkawang mewakili Kapolres Singkawang menghadiri kegiatan aksi bergizi di sekolah, senam bersama, sarapan bersama, edukasi gizi dan minum tablet tambah darah serentak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Singkawang.

Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 17 Kota Singkawang Jalan Sylva Poteng Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, Kamis 27 Juli 2023.

Dalam kegiatan aksi bergizi di sekolah tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Singkawang Timur AKP Syamsudin, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang diwakili Bapak RIDO PRAYITNO, Kepala Sekolah SMP N 17 Singkawang URAI EVI LUCIANA, S. Pd. Ind., TP PKK Kota Singkawang, Waka Polsek Singkawang Timur, Dewan Guru SMP Negeri 17 Singkawang, Siswa/i pelajar SMP Negeri 17 Singkawang, Jumlah peserta yang hadir -kurang lebih 300 Orang.

Susunan Acara dalam kegiatan tersebut di awali dengan acara Pembukaan, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan Doa, Senam Bersama, Sarapan Bersama, Minum Tablet Tambah Darah Bersama, Sambutan Kepala Sekolah SMP N 17 Singkawang URAI EVI LUCIANA, S. Pd. Ind., Kemudian Sambutan Kapolres Singkawang diwakili oleh Kasat Binmas Polres Singkawang dan Penyampaian Materi Edukasi Gizi oleh TP PKK Kota Singkawang IBU SUMIATI.

Dalam Sambutannya Kasat Binmas Polres Singkawang AKP Supiyanto menuturkan, "Agar Siswa/Siswi pelajar SMP Negeri 17 Singkawang selalu mematuhi tata tertib aturan sekolah, Selalu jaga kerukunan, Jadikan SMP Negeri 17 Singkawang menjadi Sekolah yang luar biasa dan raih prestasi sebaik mungkin,

"Hormati Bapak dan Ibu Guru, Gunakan media sosial HP sebaik mungkin dengan baik dan benar, Bagi pelajar yang menggunakan Sepeda Motor agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dengan memakai Helm, Tetap semangat dan bersaing dalam kompetisi pelajaran," pungkasnya.