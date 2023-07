Legenda Tinju Dunia Filipina Manny Pacquiao Beri Pengakuan Mengejutkan Tentang Naoya Inoue

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Legenda Tinju Dunia Filipina, Manny Pacquiao memberikan pengakuan mengejutkan soal Naoya Inoue.

Mantan juara Tinju Dunia 8 divisi itu blak-blakan memuji petarung berjuluk Monster tersebut.

Menurut Manny Pacquaio, Naoya Inoue seorang petinju yang istimewa.

Ia pun memuji kecepatan dan kekuatan pukulan dari Naoya Inoue.

“Inoue memiliki kecepatan yang luar biasa dan banyak kekuatan di balik pukulannya,” kata Manny Pacquiao di akun media sosialnya.

Senator Filipina itu pun mengatakan jika Naoya Inoue spesial.

“Dia petarung spesial!” tambah Manny Pacquiao.

Seperti diketahui, setelah kemenangan atas Stephen Fulton dan merebut sabuk WBC-WBO Super Bantam, Naoya Inoue siap untuk laga unifikasi.

Adapun lawan yang ingin dihadapinya adalah pemegang sabuk IBF dan WBA, Marlon Tapales.

Marlon Tapales merupakan petinju asal Filipina atau senegara dengan Manny Pacquiao.

“Saya ingin melawan Inoue untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang juara yang hebat,” kata Marlon Tapales diatas ring usai laga Inoue vs Fulton.

Menanggapi itu, Naoya Inoue pun dengan sigap membalas.

"Ayo lakukan ini, tahun ini," kata Naoya Inoue.

Kolase Marlon Tapales (kiri) dan Naoya Inoue. Duel ini melahirkan Juara Tak Terbantahkan kelas Bantam Super (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of the Tape Naoya Inoue vs Marlon Tapales