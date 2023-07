Istrinya Dipanggil Janda, Arya Saloka Malah Unggah Foto Bersama Amanda Manopo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Baik Arya Saloka maupun Putri Anne kompak bungkam soal status pernikahan keduanya.

Rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Anne tidak ada hentinya menjadi sorotan.

Dalam berbagai kesempatan, Putri Anne selalu mengisyaratkan tanda tanya tentang hubungannya dengan Arya Saloka.

Ia pun sering disebut sebagai janda.

Dan Putri Anne tidak membalas apa-apa dan hanay memberi respon tertawa saja.

Pajang Foto Amanda Manopo

Terlihat dalam akun instagram Arya Saloka, ia menggunggah foto dirinya dengan latar belakang bersama Amanda Manopo.

Arya Saloka menulis caption “Aldebaran Alfahri”.

Diketahui, bahwa unggahan tersebut termasuk dalam pekerjaannya sebagai seorang artisdi Ikatan Cinta.

Potret kemesraan tersebut tampak antusias dibagikan oleh Arya Saloka dengan hadirnya kembali di Ikatan Cinta.

Ayah satu anak itu hanya tersenyum melihat ke kamera.

Ia juga menyematkan lagu See You Again milik Wiz Khalifa feat. Charlie Puth.

Postingan itu tampaknya merupakan akhir perjalanan Arya di sinetron yang membesarkan namanya, Ikatan Cinta.

Unggahannya itu juga dibanjiri dukungan dari rekan hingga fans Ikatan Cinta.