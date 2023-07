Sungguh Mengerikan! Pukulan Maut Tinju Dunia Hebi Marapu Patahkan Rahang Taiga Imanaga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mengerikan, pukulan maut Hebi Marapu sukses patahkan Taiga Imanaga dalam Tinju Dunia sebelum Naoya Inoue vs Stephen Fulton pada Selasa 25 Juli 2023.

Seperti diketahui Hebi Marapu vs Taiga Imanaga menjadi laga pendukung.

Berlangsung 8 ronde, Hebi Marapu sukses menghentikan rekor KO Taiga Imanaga.

Walaupun memang pada akhirnya Hebi Marapu sendiri kalah dengan angka.

Kazunobu Asao 72-80, Michiaki Someya 76-75 dan Toshio Sugiyama 74-77 memberikan skor untuk Taiga Imanaga.

Namun demikian ada satu hal yang patut dibanggakan yakni kekuatan pukulan Hebi Marapu.

Hebi Marapu sukses mematahkan Rahang dari Taiga Imanaga.

Hal ini diketahui melalui postingan media sosial akun bernama Aryo Sulkhan yang ikut serta dalam perjalanan Hebi Marapu ke Jepang.

Aryo Sulkhan juga membagikan momen saat Hebi Marapu latihan, timbang badan hingga bertarung.

Pada postingan terbarunya, Aryo Sulkhan mengabarkan jika ia meminta maaf kepada pihak Taiga Imanaga karena membuat Rahang sang petinju Jepang patah.

"Gomen'nasai..", kata saya kepada Ohashi-san.

Saya menyampaikan permohonan maaf karena petinju nasional kita Hebi Marapu membuat patah rahang lawannya, Taiga Imanaga, dalam pertarungan tadi malam. Yang membuatnya harus langsung dilarikan ke rumah sakit.

"No problem. This is boxing, anything can happen", jawabnya.

Semua tahu bahwa tinju adalah olahraga yang berbahaya, tapi kami semua dalam team bahkan Hebi Marapu sendiri tentu merasa sedih ketika lawan yang kami hadapi harus menerima cedera serius.