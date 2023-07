PSMS Medan Datangkan Pemain Anyar Lagi Jelang Liga 2, Cek Update 17 Nama Skuad Ayam Kinantan

PSMS Medan saat pertandingan uji coba jelang Liga 2 2023/2024. PSMS Medan dikabarkan mendatangkan pemain anyar lagi, hingga saat ini per 24 Juli 2023 sudah ada 17 pemain yang terkumpul.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PSMS Medan masih terus menambah pemain untuk melengkapi kerangka tim jelang bergulirnya Liga 2 2023/2024.

Dimana seperti diketahui, kompetisi kasta kedua sepakbola Indonesia ini bergulir pada September nanti.

Teranyar, klub berjuluk Ayam Kinantan ini mendatangkan dua pemain lagi.

Mereka masing-masing adalah eks penjaga gawang Sulut United, Dimas Galih Pratama.

Serta eks bek Rans Nusantara FC, Kurniawan Karman.

• Ternyata Sosok Ini Jadi Duet Samsul Arif di Gresik United Untuk Liga 2, Mantan Striker Timnas U23

Kabar bergabungnya dua pemain ini tersiar lewat pengumuman manajemen di akun Instagram @official_psmsmedan.

"Our new goalkeeper, welcome (Penjaga Gawang baru kami, selamat datang) Dimas Galih," tulis keterangan manajemen PSMS Medan pada Minggu 23 Juli 2023.

"Selamat datang di Medan, Kurniawan Karman," tulis PSMS untuk pengumuman eks Rans itu.

Dimas Galih merupakan penjaga gawang kelahiran Surabaya, pada 23 November 1992.

Kehadirannya menambah opsi kiper PSMS Medan.

Setelah sebelumnya ada Abdul Rohim yang sudah dikontrak terlebih dahulu.

Sebelum dipermanenkan Ayam Kinantan, Dimas Galih sudah melanglangbuana di beberapa klub Liga Tanah Air.

Di antaranya SAD Indonesia (2007/2008), Persebaya Junior (2009/2010), Persijap (2013/2014).

• UPDATE Skuad Mewah PSIM Yogyakarta Asuhan Pelatih Kas Hartadi Jelang Liga 2 2023/2024

Selain itu, dirinya juga pernah bermain untuk PSM Makassar (2014/2015).