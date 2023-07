Program Edukasi Pendidikan Lalu Lintas, Polres Sekadau Raih Penghargaan dari SMP IT Ar Rayan

Foto bersama Satlantas Polres Sekadau dalam program Police Goes To School

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau, dalam hal ini Satlantas meraih piagam penghargaan yang diberikan oleh SMP IT Ar Rayan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memberikan edukasi dan pendidikan lalu lintas.

Edukasi dan pendidikan lalu lintas tersebut, diberikan Satlantas Polres Sekadau dalam program Police Goes To School. Selain itu Satlantas juga menjadi narasumber dalam kegiatan Pramuka SMP IT Ar Rayan di tahun pelajaran 2022/2023.

Piagam penghargaan disertai cinderamata, secara simbolis diterima oleh Kasat Lantas Polres Sekadau, IPTU Pandi, yang diwakili oleh Kanit Kamsel, Aipda Yuni Iswandi bersama Bripka Sujarwati, pada Jumat 21 Juli 2023.

Dalam konfirmasinya, Kasat Lantas Polres Sekadau, IPTU Pandi menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah SMP IT Ar Rayan atas penghargaan yang diberikan.

Satlantas Polres Sekadau berkomitmen untuk terus mendukung program-program edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sadar akan aturan serta keselamatan berlalu lintas.

"Kami akan terus memberikan kontribusi dalam hal edukasi dan sosialisasi tentang lalu lintas kepada masyarakat, khususnya dilakukan secara intensif di kalangan pelajar, guna mencetak generasi yang bertanggung jawab dan disiplin dalam berlalu lintas," ujarnya.

Penghargaan ini, kata IPTU Pandi, diharapkan menjadi motivasi dan dorongan untuk terus memberikan yang terbaik dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran akan pentingnya aturan berlalu lintas dan keselamatan di jalan.

"Dengan kemitraan yang kuat antara Polres Sekadau dan pihak sekolah, diharapkan dapat membentuk generasi masa depan yang lebih baik dan tanggap terhadap masalah lalu lintas," harap IPTU Pandi.