Soal Ulangan Sumatif Kurikulum Merdeka Kelas 1 Bahasa Indonesia Lengkap Kunci Jawaban Terbaru

Berikut sejumlah soal sebagai panduan untuk menghadapi ujian sekolah, khusus di kurikulum merdeka.

Pada pembahasan kali ini tentang soal Bahasa Indonesai Kelas 1 SD/MI pada Kurikulum Merdeka terdiri dari pilihan ganda dan essay.

Soal memiliki kunci jawaban yang dapat dijadikan panduan untuk menghadapi ujian ataupun ulangan sekolah.

Sehingga pastikan seluruh soal diikuti dengan seksama untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam.

Khususnya pada pelaksanaan kurikulum merdeka.

Soal Bahasa Indonesia Kelas 1 Kurikulum Merdeka

1. Sedangkan daun memiliki warna . . .

a. Hijau

b. Merah

c. Biru

Jawaban : A

2. Ketika sedang berkenalan harus bersuara . . .

a. Berbisik – bisik

b. Lantang

c. Lirih

Jawaban : B

3. Suku kata yang benar dari kata makan yaitu . . .

a. Ma – k – an

b. Mak – an

c. Ma – kan