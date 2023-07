Soal Sumatif Penjaskes Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka & Kunci Jawaban Terbaru PJOK SMP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriktu contoh soal dalam pelajaran Penjaskes PJOK Kurikulum Merdeka Kelas 9.

Seluruh soal memiliki kuni jawaban yang dapat dijadikan panduan dalam belajar.

Serta pastikan seluruh soal dijawab sendiri, untuk melatih kemampuan diri.

Selain itu juga setiap soal dapat mengasah pengalaman nantinya jika menghadapi soal-soal serupa dalam ulangan atau ujian sekolah pada penjaskes kurikulum merdeka tahun ini.

Soal penjaskes Kurikulum Merdeka Kelas 9 SMP

1. Jumlah pemain basket adalah ....

A. 11 orang

B. 9 orang

C. 8 orang

D. 5 orang

Jawaban : D

2. Berdasarkan aturan FIBA, waktu standar bermain bola basket adalah ....

A. 2 x 10 menit

B. 3 X 10 menit

C. 4 X 10 menit

D. 5 X 10 menit

Jawaban : C

3. Total waktu dalam permainan bola basket terdiri atas ... quarter.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Jawaban : C

4. Aturan dalam permainan bola basket menggunakan waktu yang fleksibel, artinya ....

A. menit bermain hanya akan berjalan bila bola atau possession sedang dimainkan

B. menit bermain dihitung berdasarkan total bola dimainkan ditambah waktu istirahat

C. menit bermain hanya dikurangi oleh jeda akibat pelanggaran

D. menit bermain bisa ditambah lagi dengan total jeda dan pergantian pemain

Jawaban : A

5. Waktu jeda tiap quarter pada pertandingan bola basket berlangsung selama ...

A. 5 menit

B. 10 menit

C. 15 menit

D. 20 menit

Jawaban : B

6. Bila dalam pertandingan bola basket perolehan skor dinyatakan seimbang, maka ....

A. dilaksanakan free throw

B. dilanjutkan babak overtime

C. diteruskan ke pertandingan selanjutnya

D. dinyatakan pertandingan tersebut seri

Jawaban : B

7. Pelanggaran perseorangan (personal foul) adalah pelanggaran yang paling umum dan sering terjadi dalam sebuah pertandingan. Hukuman dari personal foul sebelum jatah maksimal yang ditentukan atau kurang dari lima kali pelanggaran adalah ....

A. dikeluarkan

B. free throw

C. skorsing

D. technical foul

Jawaban : B

8. Jenis pelanggaran yang diakibatkan kelalaian pemain untuk melakukan gerakan di paint area selama 3 detik disebut ....

A. Travelling Foul

B. Back Court Violation

C. Three Seconds Violation

D. Blocking Foul

Jawaban : C

9. Teknik menguasai bola dengan cara memantulkan bola ke lantai lapangan dengan diiringi oleh gerakan kaki dan tangan yang seirama untuk mempertahankan dan membawa bola dari satu spot ke spot lainnya disebut ....

A. dribbling

B. passing

C. shooting

D. pivot

Jawaban : A

10. Induk organisasi sepakbola Indonesia adalah ....

A. PSSI

B. PBSI

C. PBVSI

D. Perbasi

Jawaban : A

11. Durasi waktu pada permainan sepak bola adalah ... menit.

A. 2 X 30 menit

B. 2 X 40 menit

C. 2 X 45 menit

D. 2 X 60 menit

Jawaban : C

12. Berikut ini merupakan formasi yang digunakan ada permainan sepak bola, kecuali ....

A. 4-2-4

B. 4-3-3

C. 3-3-4

D. 4-4-2

Jawaban : C

13. Pada saat mengontrol bola, pemain menyongsong datangnya bola dengan telapak kaki terbuka kemudian bersamaan ditarik kebelakang saat datangnya bola. Hal tersebut adalah cara mengontrol bola dengan ....

A. kaki bagian dalam

B. telapak kaki

C. kaki bagian luar

D. punggung kaki

Jawaban : B

14. Saat bola datang dari atas, Cara yang tepat adalah dikontrol dengan ....

A. kaki bagian dalam

B. telapak kaki

C. kaki bagian luar

D. kepala

Jawaban : D

15. Berikut ini yang merupakan prinsip penyerangan dalam permainan sepak bola adalah ....

A. menanti pergerakan lawan

B. posisi tetap

C. bermain ke depan

D. menjaga pemain lawan

Jawaba : C

16. Teknik servis dalam permainan bola voli dimana jalannya bola seperti tidak ada putaran atau mengapung disebut juga teknik ....

A. overhand round- house service

B. jumping service

C. floating service

D. hook service

Jawaban : C

17. Pemain bola voli yang bertugas sebagai penyerang utama adalah ....

A. set- uper

B. universal

C. libero

D. smasher

Jawaban : D

18. Jumlah pemain dalam satu regu permainan soft ball adalah ....

A. 6 orang

B. 7 orang

C. 8 orang

D. 9 orang

Jawaba : D

19. Seorang pemain yang bertugas dalam permainan softball sebagai pelempar bola disebut ....

A. pitcher

B. catcher

C. first baseman

D. batter

Jawaban : A

20. Dalam permainan softball kemenangan tim ditentukan dengan ....

A. durasi waktu

B. inning

C. jumlah goal

D. set

Jawaban : B

21. Dalam teknik penyerangan kreatifitas dibutuhkan untuk memasuki daerah pertahanan lawan dengan cara yang bervariasi. Di bawah ini yang bukan merupakan salah satu kreatifitas dalam teknik penyerangan adalah ....

A. overlap

B. umpan one- two

C. terobosan

D. umpan mundur

Jawaban : D

22. Melesatkan umpan biasanya dalam jarak pendek untuk kemudian melakukan pergerakan ke depan guna langsung menerima umpan kembali dikenal dengan istilah ....

A. pantulan (pin ball)

B. umpan one- two

C. overlap pass

D. overlap run

Jawaban : B

23. Ukuran lapangan bola voli adalah ....

A. 18 X 9 m

B. 100 X 64 m

C. 20 X 15 m

D. 25 X 15 m