Soal Tes Rekrutmen BUMN Bahasa Inggris Terbaru, Daftar Pegawai BUMN 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal tes rekrutmen BUMN Bahasa Inggris terbaru tahun 2023/2024.

Melalui soal tes rekrutmen BUMN ini peserta lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian.

Khususnya mereka yang tengah mendaftar sebagai pegawai BUMN di tahun atau tahun depan.

Sehingga mereka bisa lebih siap untuk menghadapi sejumlah soal yang dihadapi nantinya.

Pastikan untuk dikerjakan sendiri dan kunci jawaban hanya sebagai panduan untuk mendapatkan referensi.

Soal Tes Rekrutmen BUMN Bahasa Inggris

1. Cable cars are moved by cables .. underground and are powered by a stationary engine

A. They run

B. That they run

C. Run

D. That run

Jawaban : D

2. Forests stabilize ... and retain precipitation, thereby helping to prevent erosion and regulate the flow of streams.

A. to the soil

B. the soil

C. where the soil

D. the soil is

Jawaban : B

3. Astronomers estimate ... called the Pleiades in the constellation Taurus is 41 5 light-years away from Earth.

A. cluster of stars

B. a loose cluster of stars is

C. that is a loose cluster of stars

D. that a loose cluster of stars