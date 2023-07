Live Score 8 Besar VNL Putra 2023 Malam Ini Update Hasil Jepang vs Slovenia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil pertandingam perempat final VNL putra 2023 malam ini, Kamis 20 Juli 2023.

Pertandingan pembuka akan tersaji antara tim unggulan dari Asia, Jepang yang akan berhadapan dengan Slovenia.

Sesuai jadwal pertandingan ini akan dimainkan pada pukul 22.00 WIB.

Duel ini termasuk yang ditunggu-tunggu terutama aksi kreatif, Ishikawa Yuki cs yang memainkan strategi apik bersama Yuji Nishida.

Jepang menjadi tim favorit pada pertandingan ini apalagi mereka tampil menyakinkan di babak fase grup.

Jepang meraih sepuluh kemenangan dari 12 laga dengan koleksi 27 poin.

Yuji Nishida Cs memenangkan sepuluh pertandingan pertama mereka di VNL 2023 sebelum kalah dari Italia dan Polandia.

Kapten dan pemukul luar Yuki Ishikawa adalah salah satu pemain top di seluruh turnamen, peringkat ketiga dalam poin yakni dengan total 205 poin.

Adapun rinciannya kill dengan 177 poin.

Sementara Libero Tomohiro Yamamoto berada di urutan ketiga dalam penggalian 96 dan setter Masahiro Sekita di peringkat keempat dalam set yang sukses yakni 222.

Susunan pemain Jepang

14 Ishikawa Yuki (C) OH

1 Nishida Yuji O

5 Otsuka Tatsunori OH

2 Onodera Taishi MB

6 Yamauchi Akihiro MB

4 Miyaura Kento O

8 Sekita Masahiro S

10 Takahashi Kentaro MB

11 Tomita Shoma OH

12 Takahashi Ran OH

13 Ogawa Tomohiro L

20 Yamamoto Tomohiro L

21 Eiro Motoki S

28 Evbade-Dan Larry Ik MB

Slovenia

17 Urnaut Tine © OH

18 Cebulj Klemen OH

19 Mozic Rok OH 11

2 Pajenk Alen MB

4 Kozamernik Jan MB

3 Planinsic Uros S

5 Kok Matej OH

6 Toman Urban L

10 Stalekar Saso MB

11 Koncilja Danijel MB

13 Kovacic Jani L

14 Stern Ziga OH

16 Ropret Gregor S

20 Mujanovic Nik