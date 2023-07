Update Skuad Jakarta Lavani di SEA V League Grand Prix 2023 Tanpa Rivan Nurmulki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar skuad resmi wakil Indonesia di turnamen voli SEA V League Grand Prix 2023.

Turnamen antar tim di Asia Tenggara ini Indonesia akan diwakili oleh Jakarta Lavani.

Kejuaraan ini akan berlangsung di Padepokan Voli Sentul, Bogor pada 21-23 Juli.

Kemudian putaran kedua akan digelar di Manila, Filipina, pada 28-30 Juli.

Adapun turnamen akan diikuti oleh perwakilan dari empat negara yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Ini kali pertama turnamen antar klub Asia Tenggara sektor putra digelar.

Sebelumnya SEA V League Grand Prix hanya menggelar kompetisi tim putri atau wanita.

LavAni sendiri telah memanggil daftar 18 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan.

Nantinya dari 18 pemain tersebut kemungkinan akan dipangkas lagi menjadi 14 pemain resmi yang akan berlaga pada SEA V League 2023.

Namun dalam daftar pemain, LavAni memiliki banyak amunisi tambahan.

Adalah Farhan Halim, Dimas Saputra, dan Doni Haryono.

Selain itu ada pula pemain yang sebelumnya dicoret dari skuad Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023 kemarin.

Yakni Jasen Natanael Kilanta dan Amin Kurnia Sandy Akbar.

Daftar 18 pemain Lavani Bogor wakil Indonesia

1. Reihan Andiko Firli - Setter

2. Dio Zulfikri - Setter

3. Cep Indra Agustin - Middle Blocker

4. Irpan - Libero

5. Prasojo - Libero

6. Jasen Natanael Kilanta - Setter

7. Boy Arnez Arabi - Opposite

8. Musabikhan - Outside Hitter

9. Daffa Naufal Mauluddani - Middle Blocker

10. M.Malizi - Middle Blocker

11. Hendra Kurniawan - Middle Blocker

12. Jordan Michael Imanuel - Outside Hitter

13. Dimas Saputra - Opposite

14. Farhan Halim - Outside Hitter

15. Fahri Septian Putratama - Outside Hitter

16. Doni Haryono - Outside Hitter

17. Amin Kurnia Sandy Akbar - Outside Hitter

18. Yohanes Dedi Prasasti - Outside Hitter

Pelatih : Jiang Jie

