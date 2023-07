Jadwal Voli Asia SEA Vleague 2023 Putra Lengkap Daftar Skuad Timnas Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal voli Indonesia SEA Vleague seri pertama uang akan berlansung 21-23 Juli 2023.

Indonesia akan menjadi tuan rumah pada seri pertama tepatnya di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor.

Akan ada empat negara akan tampil selama tiga hari pada pekan pertama di Sentul itu, yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia..

Indonesia dipastikan akan menurunkan tim nasional dalam laga itu.

Beberapa di antaranya merupakan pemain yangtampil di AVC Challenge Cup 2023.

"Kita akan menurunkan tim nasional yang didukung klub LavAni, sebagai juara Proliga 2023," kata Imam selaku Ketua Umum PP. PBVSI dilansir dari @volinewsid

Liga bolavoli Asia Tenggara pekan pertama berlangsung di Padepokan Voli Sentul Bogor Indonesia dapat dihadiri oleh penonton.

Namun bagi yang ingin menyaksikan di layar kacar ajang ini juga akan disiarkan live Moji TV.

Pekan kedua berlangsung di Filipina pada pekan kedua, 28-30 Juli 2023 mendatang.

Adanya liga ini tentunya semakin menambah jam terbang tim nasional di kancah internasional.

"Dengan demikian, pengalaman internasional akan semakin menambah kekuatan tim nasional kita," imbuhnya

Bagi masyarakat yang tidak bisa menyaksikan pertandingan SEA V League 2023 secara langsung, EMTEK Group secara resmi mendukung seluruh penayangan pertandingan secara langsung dan ekslusif melalui media EMTEK Group yaitu Moji, Vidio, dan Nexparabola.

Daftar 18 pemain Lavani Bogor wakil Indonesia

1. Reihan Andiko Firli - Setter

2. Dio Zulfikri - Setter

3. Cep Indra Agustin - Middle Blocker

4. Irpan - Libero

5. Prasojo - Libero

6. Jasen Natanael Kilanta - Setter

7. Boy Arnez Arabi - Opposite

8. Musabikhan - Outside Hitter

9. Daffa Naufal Mauluddani - Middle Blocker

10. M.Malizi - Middle Blocker

11. Hendra Kurniawan - Middle Blocker

12. Jordan Michael Imanuel - Outside Hitter

13. Dimas Saputra - Opposite

14. Farhan Halim - Outside Hitter

15. Fahri Septian Putratama - Outside Hitter

16. Doni Haryono - Outside Hitter

17. Amin Kurnia Sandy Akbar - Outside Hitter

18. Yohanes Dedi Prasasti - Outside Hitter

Pelatih : Jiang Jie

