Susunan Pemain Voli Putra Prancis vs USA 8 Besar VNL 2023 Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak daftar susunan pemain USA kontra Prancis dalam pertandingan babak 8 besar VNL 2023.

Duel USA menghadapi Prancis akan menjadi satu di antara partai perempat final yang akan sangat menarik untuk disaksikan.

Sesuai jadwal partai ini akan menjadi pembuka pada babak 8 besar yang akan tersaji pada Rabu 19 Juli 2023.

Siaran pertandingan akan tayang mulai pukul 22.00 WIB.

Kedua tim dipastikan menurunkan skuad terbaik.

Prancis merupakan tim juara bertahan yang tampil kurang menyakinkan selama fase awal.

Adapun tim putra Amerika Serikat finis di puncak klasemen, menyalip tempat Jepang setelah menang straight set atas Bulgaria untuk menutup babak penyisihan dengan 10 kemenangan.

Adapun Prancis secara dramatis keluar dari lubang jarum usai memastikan kemenangan penutup saat melawan Jerman.

Amerika Serikat akan membuat penampilan keempat mereka di perempat final dan akan berusaha untuk memenangkan gelar VNL pertama mereka.

Prestasi terbaik AS yakni mendapatkan perunggu pada tahun 2018, dan medali perak pada tahun 2019 dan 2022.

Prancis telah membuat penampilan Final yang konsisten di VNL dan akan berusaha mengulangi prestasi mereka tahun lalu dengan memenangkan gelar setelah finis kedua pada 2018 dan finis ketiga pada 2021.

Susunan Pemain

Amerika Serikat

2 Russell Aaron OH

8 Defalco Torey OH

19 Averill Taylor MB

1 Anderson Matthew O

12 Holt Maxwell MB

11 Christenson Micah © S

4 Jendryk II Jeffrey MB

5 Ensing Kyle O

14 Ma'a Micah S

15 Russell Kyle O

17 Jaeschke Thomas OH

18 Muagututia Garrett OH

20 Smith David MB

22 Shoji Erik L

Prancis

1 Chinenyeze Barthélémy MB

4 Patry Jean O

19 Louati Yacine OH

17 Clevenot Trevor OH

12 Boyer Stephen O

16 Bultor Daryl MB

14 Le Goff Nicolas MB

23 Carle Timothée OH

25 Jouffroy Quentin MB

2 Grebennikov Jenia L

6 Toniutti Benjamin © S

11 Brizard Antoine S

18 Pothron Antoine OH

20 Diez Benjamin L

