Jadwal Kejuaraan Asia Bola Voli AVC 2023, Rivan Nurmulki Cs Tampil Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah jadwal kejuaraan bola voli Asia yang akan dibidik Rivan Nurmulki Cs selanjutnya.

Kejuaran tersebut adalah Asian Senior Mens Volleyball 2023 yang akan berlangsung di Urmia Iran pada 19 hingga 26 Agustus 2023.

Kejuaraan ini merupakan turnamen yang digelar 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Bola Voli Asia (AVC) dengan Federasi Bola Voli Republik Islam Iran (IRIVF).

Kejuaraan ini bakal di ikuti tim-tim terbaik di level Asia sebut saja seperti Jepang, China, Iran, Australia, hingga sejumlah tim yang tampil di AVC Challenge Cup 2023.

Ajang ini tentunya penting bagi Rivan Nurmulki Cs untuk menunjukan eksistensinya di dunia voli Internasional.

Kendati gagal di AVC Challenge Cup 2023, namun keberhasil menembus babak 6 besar tentunya menjadi prestasi yang tidak terlalu buruk.

Pengalaman tampil di ajang sekelas AVC Challenge Cup 2023 tentunya sangat berharga.

Satu di antaranya yakni bagaimana rotasi pemain disaat turnamen yang berjalan maraton.

Fisik pemain dan strategi tentu dibutuhkan untuk bermain didalam turnamen yang podat.

Selain itu Jiang Jien bisa saja melakukan pemilihan beberapa pemain yang bisa dicoba untuk memperkuat Timnas putra Indonesia.

Memberikan kesempatan kepada pemain muda tentunya akan memberikan pengalaman kepada generasi penerus Rivan.

Seperti halnya Boy Arnez yang akhirnya menjalani debutnya disituasi genting.

Daftar 14 nama skuad Timnas putra Indonesia

1. Dio Zulfikri - setter

2. M Malizi - middle blocker

3. Fahri S Putratama - Outside hitter

4. Boy Arnez - Outside hitter

5. Hendra Kurniawan - middle blocker

6. Farhan Halim - outside hitter

7. Irpan - Libero

8. Cep Indra Agustin - midle blocker

9. Doni Haryono - outside hitter

10. Nizar Julfikar - Setter

11. Fahreza R Abhinaya - Libero

12. Hernanda Zulfi - midle blocker

13. Rivan Nurmulki - opposite

14. Agil Angga Anggara - outiside hitter