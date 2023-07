Poltesa Kembali Jalin Kerjasama Internasional Dengan Politeknik Mukah Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) kembali menjalin kerjasama internasional dengan Politeknik Mukah (PMU), Malaysia dengan Perpanjangan Agreet Minute of Meeting yang dilaksanakan di The Waterfront Hotel Kuching, Malaysia, Rabu 12 Juli 2023.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menjalin hubungan internasional dan membangun kembali kerjasama program pendidikan yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur PMU beserta jajarannya, Direktur Poltesa, Wakil Direktur II Poltesa, Kepala PPPM Poltesa, Koordinator Bidang Kerjasama Poltesa, dan Dosen Poltesa yang akan menyampaikan hasil penelitian pada Seminar Internasional Techon 2023, yaitu Andy Mariam.

Direktur Poltesa, Yuliansyah mengucapkan terimakasih kepada pihak PMU. "Saya secara pribadi dan kelembagaan mewakil Keluarga Besar Poltesa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PMU, karena telah bersedia untuk kembali memperpanjang kerjasama ini, dan selalu melibatkan Poltesa dalam setiap kegiatannya," ungkapnya.

Yuliansyah menyebutkan beberapa kerjasama itu meliputi, Staff dan Student Exchange Program for the mutual benefits of both parties, Staff Training Exchange Program that is suitable for teaching, research and other academic activities for lifelong learning.

"Strategic Staff Partner Program for Staff development such as courses, conference, seminar, forum and short course. Joint Venture Academic Research, Inovation & Entrepreneurship Program. From and change new ideas and business opportunities for educational purpose," ujarnya.

Selanjutnya, kerjasama Polytechnic & Higher Educational Platform Sources. Create and open a new era of coorperation between PMU & Poltesa with any institutions of Higher Learning in Indonesia or Malaysia.

Yuliansyah berharap kedepan dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan PMU. "Kami berharap antara Poltesa dan PMU dapat terus terjalin hubungan baik dan kedepan dapat bersama-sama mewujudkan apa yang tertuang di dalam perpanjangan Agreet Minute of Meeting ini," harapnya.

Setelah kegiatan Perpanjangan Agreet Minute of Meeting ini, Direktur Poltesa bersama rombongan mengikuti kegiatan Seminar Internasional Techon 2023 di tempat yang sama. (*)

