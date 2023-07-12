BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli
Menjelang hari pertama masuk sekolah pada 17 Juli, para calon murid sedang mencari buku sekolah, tas, alat tulis dan berbagai macam kebutuhan sekolah
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
• BERITA FOTO - Pelatihan Pembinaan Potensi SAR Community di Pontianak
Menjelang hari pertama masuk sekolah pada 17 Juli, para calon murid sedang mencari buku sekolah, tas, alat tulis dan berbagai macam kebutuhan sekolah lainnya. (*)
Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini
Sumber: Tribun Pontianak
BERITATERKAIT
Baca Juga
|Hasil AVC Challenge Cup 2023 Hongkong vs Thailand, Penentuan Lawan Indonesia di Perempat Final
|Jadwal 6 Besar AVC Challenge Cup 2023 , Cek Lawan Timnas Indonesia Voli Putra di Perempat Final
|Bagan Indonesia di 6 Besar AVC Challenge Cup 2023, Rivan Cs Tunggu Pemenang Hongkong vs Thailand
|Hasil Pertandingan Voli AVC Hari Ini AVC Challenge Cup 2023 Babak 12 Besar Indonesia Vs Kazakhstan
|Jadwal Perempat Final Voli Putra AVC Challenge Cup 2023 Tim Indonesia Berpeluang Lakoni Derby ASEAN