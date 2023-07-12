BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli

Menjelang hari pertama masuk sekolah pada 17 Juli, para calon murid sedang mencari buku sekolah, tas, alat tulis dan berbagai macam kebutuhan sekolah

Editor: Rivaldi Ade Musliadi
BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli - Pembeli-memilih-alat-perlengkapan-sekolah-di-salah-satu-toko-buku-5.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli - Pembeli-memilih-alat-perlengkapan-sekolah-di-salah-satu-toko-buku-4.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli - Pembeli-memilih-alat-perlengkapan-sekolah-di-salah-satu-toko-buku-3.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli - Pembeli-memilih-alat-perlengkapan-sekolah-di-salah-satu-toko-buku-2.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.
BERITA FOTO - Jelang Masuk Sekolah, Sejumlah Toko Buku di Pontianak Diserbu Pembeli - Pembeli-memilih-alat-perlengkapan-sekolah-di-salah-satu-toko-buku-1.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRI PANDITO WIBOWO
Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pembeli memilih alat perlengkapan sekolah di salah satu toko buku, di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Pontianak, Rabu, 12 Juli 2023.

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Menjelang hari pertama masuk sekolah pada 17 Juli, para calon murid sedang mencari buku sekolah, tas, alat tulis dan berbagai macam kebutuhan sekolah lainnya. (*)

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