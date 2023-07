Video Clip Get Loose Tranding Youtube, Haters Malah Berani Sebut Agnes Mo Nenek Gaya Hip Hop

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis multi talenta asal Indonesia mendadak jadi bahan pembicaraan netizen di tanah air.

Bukan karena musik video klip baru yang dikeluarkan Agnes Mo bersama Ciara yang berjudul Get Loose.

Agnes Mo mendadak berang lantaran ulah netizen yang menyebutnya sebagai Nenek Gaya Hip Hop.

Cibiran haters itu didapatkan Agnes Mo saat asik siaran langsung.

Tak hanya itu, haters yang sama juga menyebut Agnes merupakan figur yang sok berbahasa Inggris.

"Sok Engless, nenek-nenek gaya hiphop," tulis sang haters.

Agnes Mo pun langsung membaca username haters tersebut dan menyebut ingin mencari sosoknya.

"Guys ada haters di sini namanya siscafanny**, coba pengen lihat orangnya kayak gimana," kata Agnez Mo.

"Coba kita screenshoot, terus kita cari orangnya kayak gimana," sambungnya.

"Toh kita ada orang IT kan ya buat nangkap orang kayak gini," tambahnya.

Penyanyi Agnes Mo pada 30 Juni merilis lagu "Get Loose" di akun youtube Agnes MO

Mengutip siaran pers Agnez Mo, dalam 11 hari video musik lagu tersebut di YouTube telah mencapai 2,9 juta viewer dalam tujuh hari.

Lagu ini juga sudah diakses lebih dari 227.000 pendengar di platform musik Spotify. Baca juga: Lirik Lagu Get Loose,

Singel Baru dari Agnez Mo ft. Ciara " Get Loose " merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi yang berkarier di Amerika Serikat, Ciara

Ia menggambarkan kolaborasi ini begitu bebas, tanpa rasa takut, dan tanpa batasan.

“Having to say this is probably my best work so far is one thing, but the amount of joy this song brings me is on another level.

It’s almost spiritual!! Creating fearless and boundless music with the people I love is exactly what this journey is all about," tulis Agnez Mo di laman YouTube-nya.

"And then to be able to share all that with Ciara?? Magical,” lanjut Agnez Mo. Karya baru Agnez Mo ini juga mendapat sorota media internasional Rolling Stone. (*)

