Ops Patuh Kapuas Hari Kedua, Satlantas Polres Landak Kedepankan Edukasi dan Imbauan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Operasi Patuh Kapuas 2023 di Kabupaten Landak sudah memasuki hari kedua pelaksanaan. Belum ada temuan khusus dan kecelakaan lalu lintas, Selasa 11 Juli 2023.

Operasi Patuh Kapuas diketahui dilaksanakan selama 14 hari secara serentak se- Indonesia dimulai dari 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Dalam pelaksanaannya ada 8 sasaran penindakan.

Kasat Lantas Polres Landak, Iptu Teguh Supriyadi, mengatakan memasuki hari kedua pelaksanaan operasi, belum da kejadian yang menarik yang ditemukan.

Hal itu karena pihaknya lebih mengedepankan edukasi, seperti peneguran secara simpatik terhadap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.

• Lebih Dari 100 Pelanggar Mendapat Teguran Dari Polisi Pada Ops Patuh di Kapuas Hulu

"Kita juga melakukan pemasangan benner dan himbauan kepada masyarakat. Tidak ada razia stasioner. Untuk laka, Alhamdulillah aman tidak ada kejadian, semoga sampai akhir Ops tidak ada kejadian lakalantas, " kata Iptu Teguh.

Adapun sasaran penindakan dalam Operasi Patuh meliputi 7 Pelanggaran Prioritas sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan helm SNI.

2. Melanggar batas kecepatan.

3. Mengemudi dalam pengaruh alkohol.

4. Tidak menggunakan sabuk pengaman/Safety belt.

5. Menggunakan HP saat berkendara.

6. Menggunakan knalpot bising/brong.

7. Lawan arus dan Over dimension and Over load (Odol). (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini