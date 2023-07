Polres Landak Mulai Operasi Kepolisian Patuh Kapuas 2023 14 Hari ke Depan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Operasi Kepolisian Patuh Kapuas 2023 di wilayah hukum Polres Landak dimulai, Wakapolres Landak ungkap ada 7 pelanggaran prioritas.

Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian yang dipimpin Wakapolres Landak Kompol Frits Orlando Siagian,S.I.K,.M.H, dengan sandi Patuh Kapuas 2023 di Lapangan Upacara Mako Polres Landak, Senin, 10 Juli 2023.

Apel gelar pasukan itu juga diikuti oleh para PJU dan perwira Polres Landak, Pleton gabungan Pom TNI AD dan Provos Polres Landak; Pleton Dishub Kabupaten Landak dan Pleton Gabungan Anggota Polres Landak.

Wakapolres Landak, Kompol Frits Orlando Siagian, mengatakan Operasi Patuh Kapuas 2023 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari dari 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023.

Khusus Polda Kalbar dan Polres Jajaran sesuai dengan STR KAPOLDA KALBAR NOMOR: STR/218/VI/OPS.1.3./2023 tanggal 30 Juni 2023 tentang Direktif RGB Pelaksanaan Opspol Kewilayahan “Patuh Kapuas -2023” di wilkum Polda Kalbar.

Adapun sasaran penindakan dalam Operasi Patuh meliputi 7 Pelanggaran Prioritas sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan helm SNI

2. Melanggar batas kecepatan

3. Mengemudi dalam pengaruh alkohol

4. Tidak menggunakan sabuk pengaman/Safety belt

5. Menggunakan HP saat berkendara

6. Menggunakan knalpot bising/brong

7. Lawan arus dan Over dimension and Over load (Odol).

“Kami berharap dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Kapuas 2023 dapat memberi efek pendisiplinan terhadap pengguna jalan yang tidak menaati tata tertib peraturan berlalulintas” imbuh Wakapolres. (*)

