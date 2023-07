Soal Kompetisi Ekonomi MA dan Kunci Jawaban Terbaru Soal KSM MA 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumah soal KSM Ekonomi untuk jenjang Madrasah Aliyah tahun 2023/2024.

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menambah pemahaman dan wawasan.

Sehingga peserta KSM akan semakin siap dalam mengikuti Kompetisi Sains Madrasah.

Untuk itu, ikuti seluruh soal dengan seksama agar setiap soal dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap soal yang akan dihadapi pada KSM nanti.

Seluruh soal didapatkan dari rangkuman soal KSM sebelumnya kemungkinan dapat dijadikan referensi.

Soal KSM Ekonomi MA

1. Berdasarkan struktur pasar, terdapat berbagai bentuk pasar. Suatu pasar yang menjual produk sejenis namun memiliki unsur perbedaan diantara produk-produknya adalah…

A. Pasar monopoli

B. Pasar oligopoly

C. Pasar persaingan bebas sempurna

D. Pasar monopolistic

E. Pasar duopoly

Jawaban : B

2. Pada tahun 2017, neraca perdagangan nonmigas Indonesia mengalami defisit terhadap neraca perdagangan negara China(14,20 miliar dolar AS), Thailand(3,76 miliar dolar AS), dan Australia (3,10 miliar dolar AS). Menurut anda mengapa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit?

A. Pasar Asia Pasifik mengalami kelesuan

B. Negara China, Thailand dan Australia lebih aktif melakukan investasi di Indonesia

C. Orang Indonesia lebih suka membeli barang buatan China, Thailand dan Australia

D. Negara China, Thailand dan Australia mengimpor produk mentah dan mengekspor produk jadi

Jawaban : D

3. Kondisi ekonomi yang terjadi di negara A sebagai berikut :

1) Terjadi perubahan kenaikan pendapatan per kapita yang cukup signifikan yaitu sekitar 6 persen dari tahun sebelumnya.

2) Kondisi masyarakatnya sedang berangsur- angsur terjadi perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

3) Kenaikan pendapatan nasional negara tersebut menduduki urutan kedua di dunia

Menurut hasil survey dari suatu lembaga survey internasional.

Peningkatan kemakmuran mulai dirasakan oleh masyarakat karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin kecil.

Berdasarkan kondisi tersebut, yang merupakan ciri dari pertumbuhan ekonomi adalah...

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3

D. 2 dan 4

Jawaban : B

4. Sebagai warga negara yang beragama, si Fulan, memiliki kewajiban pajak 10