Live Hasil Tinju Dunia Jaron Ennis vs Roiman Villa Minggu 9 Juli 2023 Divisi Welter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akses link live hasil atau Live Score Tinju Dunia Jaron Ennis vs Roiman Villa Minggu 9 Juli 2023 divisi welter dalam artikel ini.

Jaron Ennis mempertaruhkan sabuk IBF Interim miliknya dalam duel ini.

Pertarungan yang berlangsung di The Ballroom, Boardwalk Hall, Atlantic City dijadwalkan selama 12 ronde.

Jaron Ennis yang berusia 26 tahun terlihat sangat mengerikan dalam pertarungan terakhirnya pada 7 Januari melawan Karen Chukhadzhian.

Sementara itu Roiman Villa dipertarungan terakhirnya menumbangkan Rashidi Ellis yang tak terkalahkan.

Roiman Villa pun terkenal dengan daya tahan dan kekuatan pukulannya yang mengerikan.

Duel Jaron Ennis vs Roiman Villa diagendakan mulai pukul 21:30 ET di Tv Online Showtime Boxing.

Untuk di Indonesia pertarungan itu diprediksi mulai sekitar pukul 11.30 WIB.

Namun duel ini bisa saja berlangsung lebih cepat dan lebih lambat tergantung acara atau laga pendukung.

Sehari sebelumnya saat timbang badan, Jaron Ennis mempunyai bobot 147 pon.

Sang lawan Roiman Villa secara resmi memiliki berat 146½ pound.

Berikut link live hasil atau Live Score Tinju Dunia Jaron Ennis vs Roiman Villa, KLIK DISINI

Tale of The Tape Jaron Ennis vs Roiman Villa

Jaron Ennis (30-0, 27 KO)