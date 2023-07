Jadwal Voli Asia AVC Challenge Cup 2023 Putra Live Hari Ini Lengkap Klasemen Sementara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap klasemen sementara voli Asia AVC Challenge Cup 2023 for Mens Minggu 9 Juli 2023.

Timmas voli putra Indonesia sementara memuncaki klasemen grup F, berkat kemenangan 3-1 atas Sri Lanka di partai perdana.

Sementara Sri Lanka akan melakoni partai hidup mati melawan Bahrain pada hari ini Minggu 9 Juli 2023.

Di grup A tuan rumah memastikan sebagai juara grup usai menang atas Kazakhstan dengan skor 25-17, 21-25, 25-12 dan 25-23.

Adapun Kazakhstan meski kalah tetap mendampingi Taiwan sebagai runner up karena grup A hanya dihuni dua tim.

Di grup B Korea Selatan sementara memimpin usai menang atas Thailand dengan skor 3-0.

Adapun Thailand akan melakoni partai penentuan melawan Arab Saudi hari ini Minggu 9 Juli 2023.

Di grup C Hongkong memimpin dengan 3 poin usai kemenangan 3-0 atas Uzbekistan di laga perdana.

Adapun di grup D Mongolia juga memimpin dengan 3 poin usai kemenangan atas Macau dengan skor 3-0.

Di grup E Australi memimpin dengan 3 poin usai mengalahkan Pakistan dengan skor 3-0 pada laga perdana.

Jadwal AVC Challenge Cup 2023 hari ini

- Filipina vs Macau

- Arab Saudi vs Korea

- Vietnam vs Australia

- Pukul 13.30 WIB Bahrain vs Srilanka ( Live Moji TV)

- Hongkong vs India

Klasemen AVC Challenge Cup 2023

Grup A :

1. Taiwan 3 poin

2. Kazahkstan 0

Grup B :

1. Korea 3 poin

2. Arab Saudi 0

3. Thailand 0

Grup C :

1. Hongkong 3

2. India 0

3. Uzbekistan 0

Grup D :

1. Mongolia 3 poin

2. Filipina 0

3. Macau 0

Grup E :

1. Australia 3

2. Pakistan 0

3. Vietnam 0

Grup F :

1. Indonesia 3

2. Bahrain 0

3. Sri Lanka 0

