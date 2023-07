17 Pemain di Skuad Sementara FC Bekasi City untuk Liga 2 Indonesia 2023 Ada Legenda Persija

Logo klub Liga 2 FC Bekasi City yang terus mematangkan skuadnya jelang kick off musim 2023-2024.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar skuad sementara FC Bekasi City di Liga 2 Indonesia 2023-2024.

Fc Bekasi City kontestan Liga 2 yang menunjukan keseriusannya jelang kick off Liga 2 Indonesia.

Usai mengumumkan pelatih anyar mereka yakni coach Widiyantoro, terbaru Bekasi City mendatangkan pemain veteran sekaligus legenda hidup Persija Jakarta.

Dia adalah Ismed Sofyan yang biasa beroperasi di lini bek kanan.

Ismed juga terkenal memiliki akurasi dan tendangan keras namun dengan usia tak lagi muda, kematangan dan pengalaman Ismed diharakan menjadi leader didalam tim untuk mengarungi Liga 2 yang rencananya bergulir pada September mendatang.

Baca juga: Tim Liga 2 Sibuk Transaksi Pemain, PSDS Deli Serdang yang Berdiri Tahun 1920 Malah Jual Saham Klub

Bocoran mengenai bergabungnya Ismed Sofyan dikonfirmasi dalam akun instagram @fcbekasi

“ The Legend is Coming !!! Gues WHO ?”

Ismed tercatat pernah membela sejumlah klub, selain Persija Jakarta ada pula Sriwijaya FC, hingga Persiraja.

Dilansir dari laman transfermarkt saat ini Bekasi City berkekuatan 17 pemain.

Namun untuk untuk skuad resmi tentunya akan diperkenalkan oleh manajemen Bekasi City jelang bergulirnya Liga Nusantara.

Skuad sementara FC Bekasi City dilansir dari laman Transfermarkt Minggu 9 Juli 2023

1. Khusnul Wahyu (Kiper)

2. Yoga Tri Septyan (Kiper)

3. Ridho Abdurrohman (Kiper)

4. Fayrushi (Bek-Tengah)

5. Muhammad Farhan (Bek-Tengah)

6. Tabroni ( Bek-Tengah)

7. Valentino Telaubun (Bek-Kiri)

8. Ismed Sofyan (Bek-Kanan)

9. Marcelo Nanlohy (Gelandang)

10. Rizki Andaru (Gelandang)

11. Lucky Wahyu (Gel. Bertahan)

12. Jovan Al Ghony (Gel. Bertahan)

13. Sandy Abelia (Gel. Bertahan)

14. Nick Numberi (Gel. Bertahan)

15. Aziz Fathahilah (Penyerang)

16. Harun La Ode (Sayap Kiri)

17. Assanur Rijal (Depan-Tengah)

Baca juga: Top Skor Liga 1 usai Matheus Pato Brace Gol Paksa Bali United Vs Borneo FC Ditutup Skor Akhir 1-3

Profil Ismed Sofyan

Tanggal lahir / Umur : 28 Agt 1979 (43)

Tempat kelahiran : Indonesia, Aceh Tamiang

Kewarganegaraan: Indonesia Indonesia

Tinggi: 1,69 m

Posisi: Bek-Kanan

Mantan pemain internasional: IndonesiaIndonesia

Jumlah penampilan / Gol: 53 / 3

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News